Tres promesas que se marchan del club: Real España pierde de sus ligas menores a los trillizos Caballero

<b>Héctor David</b>, <b>Héctor Alejandro </b>y <b>Héctor Andrés</b>, de 17 años actualmente, arribaron a la sede del <b>Real España </b>en 2023 en la categoría Sub-15 en la que fueron destacando desde su llegada para después brillar aún más en la Sub-17 donde los tres eran titulares, arrasando junto a sus compañeros todos los títulos que disputaron.Sin embargo, el futuro de los populares trillizos, quienes comenzaron su formación de la mano de <b>Néstor Matamala </b>en la <b>Academia Juventud Henerma </b>de San Pedro Sula, dará un giro tras no poder llegar a un acuerdo con la dirección deportiva del club catedrático.<b>Héctor Caballero</b>, padre de las tres promesas hondureñas, le confesó a DIEZ que en las últimas horas tomaron la decisión de desligarse del <b>Real España </b>después de varias conversaciones con <b>José Valladares</b>, quien comanda las categorías menores y también con <b>Mauro Reyes</b>, asistente de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/jeaustin-campos-fichaje-real-espana-seleccion-costa-rica-eliminatoria-mundial-LC29093976" target="_blank">Jeaustin Campos</a> </b>en el equipo de Primera División y quien además dirige el equipo de reservas especiales."La razón fundamental fue que no fue valorada su trayectoria dentro del equipo a pesar de haber dejado en alto el nombre del Real España", nos reveló el papá de los jugadores, quienes ahora buscarán concretar las otras opciones que tienen tanto en San Pedro Sula como en Tegucigalpa.