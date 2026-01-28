Tres promesas que se marchan del club: Real España pierde de sus ligas menores a los trillizos Caballero

No sólo se marcha uno, tampoco dos, sino tres talentos que han brillado en el fútbol menor por donde han pasado. Y es que todos ellos tienen algo en común por lo cual también es difícil que pasen desapercibidos; se trata de los hermanos, de los trillizos Caballero Casaña .

Real España sufre un duro golpe en sus canteras. Después de tres años formándose en las ligas menores del club, tres verdaderas promesas del conjunto sampedrano, han decidido no continuar más a pesar de que su sueño era debutar profesionalmente en Primera con los aurinegros.

Héctor David, Héctor Alejandro y Héctor Andrés, de 17 años actualmente, arribaron a la sede del Real España en 2023 en la categoría Sub-15 en la que fueron destacando desde su llegada para después brillar aún más en la Sub-17 donde los tres eran titulares, arrasando junto a sus compañeros todos los títulos que disputaron.

Sin embargo, el futuro de los populares trillizos, quienes comenzaron su formación de la mano de Néstor Matamala en la Academia Juventud Henerma de San Pedro Sula, dará un giro tras no poder llegar a un acuerdo con la dirección deportiva del club catedrático.

Héctor Caballero, padre de las tres promesas hondureñas, le confesó a DIEZ que en las últimas horas tomaron la decisión de desligarse del Real España después de varias conversaciones con José Valladares, quien comanda las categorías menores y también con Mauro Reyes, asistente de Jeaustin Campos en el equipo de Primera División y quien además dirige el equipo de reservas especiales.

"La razón fundamental fue que no fue valorada su trayectoria dentro del equipo a pesar de haber dejado en alto el nombre del Real España", nos reveló el papá de los jugadores, quienes ahora buscarán concretar las otras opciones que tienen tanto en San Pedro Sula como en Tegucigalpa.