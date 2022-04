¡Un golazo de Mundial! Luis Garrido anota con Marathón el primer gol de su carrera tras espléndido ‘laboratorio’ con el argentino Juan Vieyra

Marathón se puso a ganar en La Ceiba al minuto 15 contra Victoria tras una enorme jugada de Juan Vieyra y el mediocampista de marca Luis Garrido.

Todo se dio tras una infracción por el sector izquierdo donde atacaba el cuadro verdolaga, casi desde el tiro de esquina.

Fue aquí donde el argentino Vieyra hizo una jugada de laboratorio y lejos de buscar un remate directo al arco tomando en cuenta que es su perfil y distancia perfecto, prefirió intentar algo mejor.

Ignacio le dio un balón exquisito en las afuera el área a Garrido quien apareció desde atrás y con un remate potente y al ángulo derecho del portero venció a Harold Fonseca que simplemente engalanó el golazo.

Este se convirtió, a sus 31 años, en el primer gol en la carrera profesional de Luis Garrido, según el estadígrafo de DIEZ, Ismael Ramos, el volante nunca había anotado en sus 182 partidos de Liga Nacional y tampoco en Selección.

Luis Fernando hizo su debut en el Clausura 2012-2013 con Olimpia y atravesó por equipos en el extranjero hasta volver a Honduras con Marathón.

“Puede ser un golazo, un gol de suerte o de gorra, lo importante es que la pelota cruce la línea de gol. La verdad es que no importaría, sería algo maravilloso, grandioso. Para mí sería una bendición que recibiría con mucha humildad. No me imagino anotando golazos de chilena o de esa índole, pero para mí lo importante sería que la pelota entre”, dijo el ex seleccionado nacional a Grupo Opsa en 2018 cuando se le consultó cómo reaccionaría si anotará un gol algo que ha sucedido cuatro años después de esta entrevista.

Para este duelo en La Ceiba el entrenador uruguayo de Marathón tuvo que realizar algunas modificaciones obligadas al incluir al portero Luis Ortiz y a los defensas Mikel Santos, Adrián Ramírez y Víctor Berríos ante las ausencias presentadas por lesiones y expulsiones.

El Monstruo Verde no contó ante Victoria con Denovan Torres por sanción y los defensas Braian Molina y Bryan Barrios por lesión, además de José Aguilera, Brayan Castillo e Isaac Castillo.