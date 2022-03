$!Vargas reacciona por la polémica expulsión de Buba López y ya piensa en Marathón: ‘‘Tenemos que hacer respetar la casa’’

Sobre las polémicas expulsiones de Gerson Chávez y Buba López, Vargas dijo que ‘‘son circunstancias de juego. El árbitro hoy traicionó un poco la predisposición porque Buba fue a reclamarle la amarilla sacada a Gerson Chávez, y lo amonestó porque el portero no puede salir (del área) a reclamar, pero es el capitán, entonces sí puede salir’’, explica.

‘‘Al ver a Buba no se acordó, porque en su momento amonestó también a Lacayo porque, no sé, no estaba concentrado en el partido. Cuando Lacayo le dice al cuarto árbitro y al línea que entrara, ellos lo habilitaron, y viene y lo amonesta, no hacía caso, estaba convencido que Junior había entrado (sin autorización) y era una jugada de gol. La predisposición, a veces, de venir así de esa manera, no lo hacen actuar de la mejor manera. Es un buen árbitro (Selvin Brown), pero hoy tuvo una noche, para mí, para el olvido.’’