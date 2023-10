¿Messi prestado al Barcelona? La reacción del Tata Martino tras quedar eliminado con el Inter Miami en la MLS

“La verdad que lo vi en todo caso falto de fútbol, la lesión está bien, no tiene ningún problema. Es lógico porque en los últimos tiempos ha jugado muy poco y podía pasar que esté falto de ritmo”, decía Martino sobre la recuperación del astro argentino, tras finalizar el partido.

El Inter Miami disputará su último partido el 22 de octubre ante Charlotte y hasta febrero no volverá la MLS. Esta situación ha generado los rumores de una posible vuelta de Messi al FC Barcelona a préstamo, como fue el caso de Thierry Henry, Beckham o Donovan en su momento, que salieron cedidos durante un par de meses para luego regresar a Estados Unidos.

Sin embargo, al parecer esta vez no se dará tal circunstancia. El ‘Tata’ prefirió tomarse esa posibilidad en broma: “¿Messi a Barcelona? Será para dar un paseo, no había oído nada de este tipo de rumores. Me sorprende. Si me dices que va de vacaciones o a visitar Barcelona, es probable, el resto lo desconozco”.