Tata Martino lo confirma: el tiempo que estará de baja Lionel Messi tras lesionarse con el Inter de Miami

En principio solo sería este partido el que Messi estará de baja, ya que Martino lo tiene contemplado para la final de la US Open Cup contra Houston Dynamo.

“No hablo con Leo desde el partido, pero me parece que su experiencia hace que tenga la capacidad, incluso dentro de un partido, para saber cuándo parar, cuándo decir basta, cuándo tomar recaudos. Y me parece muy prudente que, a esta altura de su carrera él lo ejercite más que nunca porque queremos ver mucho más tiempo a Leo en las canchas y yo tengo que ayudarlo. Me viene bien que tome conciencia de que hay momentos en los que hay que parar”, valoró el DT.