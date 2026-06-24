Se bajan a selección de Concacaf de la cima: así cerró el primer grupo del Mundial

Suiza sumó siete puntos, tras su triunfo por 2-1 sobre Canadá, que fue segunda con cuatro; los mismos que Bosnia-Herzegovina, que acaba por detrás de la selección norteamericana por tener peor diferencia general de goles.

La selección de Suiza se clasificó para los dieciseisavos del final del Mundial 2026 como primera del grupo B, en el que Canadá también avanzó como segunda y Bosnia terminó como tercera, a la espera de si está entre las ocho mejores en el cómputo final de todos los cuartetos.

Qatar, dirigida por el español, Julen Lopetegui y derrotada este miércoles por el conjunto balcánico por 3-1, finaliza última y queda matemáticamente eliminada.

Suiza, como primera de su cuarteto, jugará los dieciseisavos de final el viernes 3 de julio frente a un tercero (la combinación incluye los grupos E, F, G, I o J) en Vancouver, mientras que Canadá, como segunda, se enfrentará el domingo 28 de junio al segundo del A (pueden ser Corea del Sur, República Checa o Sudáfrica) en Los Ángeles.

La clasificación de Bosnia queda pendiente de estar entre los ocho mejores terceros de todos los grupos. Sus cuatro puntos, con una diferencia de goles de -1, mantienen aún en el aire su pase, a expensas del desarrollo del resto de partidos de la tercera jornada.