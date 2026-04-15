El crudo relato en México a dos meses del Mundial 2026: "Se cayó el techo, hasta temblábamos del ruido"

<br />También critica, al igual que otros vecinos, la falta de consulta previa y claridad sobre los trabajos y sus beneficios a largo plazo."Me hubiera gustado que nos explicaran qué viene después(...) no solo para el Mundial, sino para lo que sigue", añade.Los vecinos dudan que las obras concluyan a tiempo y advierten que, de hacerlo, no necesariamente quedarán bien, como ha ocurrido con otras construcciones."Si acaban a tiempo, no sé si lo acaben bien", dice Jonathan.En una ciudad marcada por suelos inestables y antecedentes sísmicos, la preocupación se acentúa."Si no hay mantenimiento, se va a caer; si está mal hecho, se va a cuartear", añade Marco.En semanas recientes, la alarma aumentó tras el colapso a inicios de marzo de un edificio en demolición sobre Tlalpan, que dejó una persona muerta y varias atrapadas.Aunque la jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada, descartó que el derrumbe estuviese relacionado con las obras del Mundial, entre los vecinos crecieron las dudas ante las vibraciones constantes que reportan.