El crudo relato en México a dos meses del Mundial 2026: "Se cayó el techo, hasta temblábamos del ruido"

En el centro de la capital mexicana, a unos pasos de la Calzada de Tlalpan, Doña Rosy atiende un puesto de comida afuera de su casa, a pocos metros de las obras que avanzan en la zona.

A dos meses del inicio del Mundial de Fútbol 2026, el impacto de las obras se siente notablemente en la Ciudad de México, una de las sedes del torneo, donde vecinos reportan vibraciones y daños en sus viviendas, además de polvo constante y ruido excesivo.





Ahí, cerca de un tramo de Tlalpan donde el Gobierno capitalino construye un parque elevado y una ciclovía a lo largo de 30 kilómetros como parte de los preparativos rumbo al Mundial, una parte del techo de su vivienda colapsó recientemente.

"Se cayó el techo. Hasta temblábamos del ruido y de la taladrada del piso, sí se temblaba", relata a EFE sobre lo ocurrido hace unas semanas, aunque destaca que las autoridades acudieron rápidamente a atender la situación.

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Ahora, cuenta, el problema es el polvo: "A diario estoy limpiando, a todas horas".

Como Doña Rosy, otros vecinos también enfrentan alteraciones en su vida cotidiana desde febrero de 2025 cuando comenzaron las obras que se estima finalicen en mayo, un mes antes del Mundial.

"Las 24 horas ruido, las 24 horas polvo, las 24 horas agua y tráfico", resume Marco, quien vive y trabaja frente a las obras, a la vez que denuncia que las perforaciones por las obras han generado encharcamientos constantes, señala.

A unas calles, Jonathan Azpeitia, dueño del restaurante Coco Pizzería, describe cómo las vibraciones por las excavaciones se sienten dentro de su local.

"Como si pasara un tráiler de repente, o un temblor más que oscilatorio un poquito como trepidatorio", explica, al mover la mano de arriba a abajo.

A ello, se suman fallas eléctricas, explosiones de transformadores y cierres viales que dificultan el acceso a la zona y reducen la afluencia de clientes, relata.

Pero más allá de las molestias inmediatas, le preocupa la falta de atención a problemas cotidianos que, asegura, llevan años sin resolverse, como encharcamientos y baches.

Frente a ello, cuestiona que se impulsen obras millonarias ligadas al Mundial que, a su juicio, responden más a una necesidad de "imagen" que a las necesidades de la población.

"No creo que sus prioridades concuerden con las nuestras (...) Hay prioridades antes de atender un Mundial", opina.