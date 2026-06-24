Haití anota el 'puskas' del Mundial: así fue el golazo de Isidor ante Marruecos

Los de CONCACAF empezaron ganando el encuentro al minuto 10' con un autgol de Bono tras un taquito del delantero de Haití, sin embargo, Marruecos empató al 39' con gol de su capitán Hakimi.

La selección de Haití que llegó eliminada al tercer partido de la fecha ante Marruecos se está despidiendo con la cara en alto tras dar un partidazo en el cierro del grupo C del Mundial 2026.

Pero el gol del partido iba a llegar cuatro minutos después tras un auténtico golazo de Wilson Isidor, el futbolista del Sunderland. Todo fue gracias a una pérdida de Brahim en el medio campo, recibió un pase de Duverne y soltó un bombazo directo a la escuadra, imparable pese a la lanzada de Bono para evitarlo.

Sin duda, el del delantero del Sunderland de 25 años es ya uno de los tantos del Mundial e incluso serio candidato a entrar en la lista para el Premio Puskas a mejor gol del año.

Este gol significó el segundo tanto de Haití en el Mundial 2026 y despedirse con un buen papel ante una de las favoritas del grupo e incluso para llegar a etapas finales.