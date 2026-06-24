Partidos de hoy 24 de junio en el Mundial 2026: hora y dónde ver la última jornada

El Mundial 2026 continúa avanzando con intensidad y este miércoles 24 de junio presenta una de las jornadas más cargadas hasta el momento, con un total de seis partidos distribuidos entre los grupos A, B y C. Las selecciones llegan a esta fecha con la presión al máximo, buscando asegurar su boleto a los dieciseisavos de final en una fase que ya empieza a definir destinos en el torneo.

Será además la primera vez en esta edición que se disputan seis encuentros en un mismo día, repartidos entre las sedes de México, Estados Unidos y Canadá . Con equipos históricos y sorpresas en competencia, la jornada promete emociones fuertes, goles decisivos y movimientos importantes en la clasificación general del certamen.

En el primer duelo, Suiza se mide ante Canadá (1:00 PM) en un choque donde los europeos llegan invictos y con buen ritmo tras sumar una victoria contundente y un empate. Por su parte, los norteamericanos buscan reaccionar después de resultados irregulares que los mantienen con la necesidad de puntuar para no complicar su clasificación.

Más tarde, Bosnia y Qatar (1:00 PM) en un partido clave para ambos. Los bosnios no han logrado estabilidad en el torneo y apenas suman un punto, mientras que los asiáticos intentan recuperar terreno tras un arranque con altibajos que los obliga a buscar la victoria para seguir con opciones en el Mundial.

Uno de los duelos más destacados será cuando Escocia se enfrente a Brasil (4:00 PM) en un duelo de alta exigencia. Los escoceses llegan con tres puntos y la obligación de sumar ante una de las potencias del torneo, mientras que Brasil mantiene su condición de favorito y pelea por el liderato del grupo en una llave muy cerrada.

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El cuarto partido enfrenta a Marruecos contra Haití (4:00 PM), con los africanos en gran momento competitivo tras igualar en puntos con Brasil en la tabla. Haití, en cambio, busca una sorpresa que le permita mantenerse con vida en el torneo tras resultados complicados en sus primeras presentaciones.

En el cierre de la jornada, Chequia se enfrenta a México (7:00 PM) en un duelo clave para el equipo anfitrión, que busca consolidarse en la parte alta del grupo. Finalmente, Sudáfrica se mide ante Corea del Sur (7:00 PM) en un partido donde los asiáticos intentan confirmar su buen arranque, mientras que los africanos se juegan sus últimas opciones de clasificación en un grupo muy apretado.