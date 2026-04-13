¡Sorpresa de Mundial! El mítico técnico Carlos Queiroz dirigirá su quinta Copa del Mundo

"Queiroz llevó a Sudáfrica a clasificarse para el Mundial de 2002, guió a Portugal a la fase eliminatoria en 2010, y se hizo cargo de Irán tanto en el torneo de 2014 como en el de 2018", destaca la federación ghanesa.El portugués tuvo palabras de cariño para Ghana: "Es una nación de talento, orgullo y alma futbolera. Llego con respeto por su historia y con confianza en su futuro. Con unidad, disciplina y ambición, trabajaremos para honrar las expectativas de una importante nación para el fútbol. No es solo un trabajo - es una misión".