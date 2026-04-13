¡Sorpresa de Mundial! El mítico técnico Carlos Queiroz dirigirá su quinta Copa del Mundo

El portugués Carlos Queiroz, de 73 años, será el nuevo seleccionador de Ghana de cara al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio, según informó la federación ghanesa.

"Recibo este nuevo capítulo con el equipo nacional de Ghana con un gran sentido de gratitud, responsabilidad y humildad. El fútbol me ha dado toda una vida de retos, lecciones y viajes inolvidables por todo el mundo. Hoy acepto esta misión con la misma pasión y compromiso que me han guiado toda mi carrera", declaró Queiroz a la federación de Ghana.

Queiroz, exentrenador de equipos como el Sporting de Lisboa o el Real Madrid, acumula en su trayectoria el paso por los banquillos de las selecciones de países como Portugal, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Irán, Colombia, Egipto, Qatar y Omán.