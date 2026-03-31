Vinicius sigue sin aparecer: La Brasil de Ancelotti se recompone y toma fuerzas para el Mundial 2026

La Canarinha venía de perder frente a Francia en el encuentro previo.

2026-03-31

Brasil afrontaba el partido amistoso previo al Mundial 2026 contra Croacia necesitando una victoria para superar la decepción de su derrota por 1-2 ante Francia. Por el contrario, Croacia estaba de muy buen humor tras su reciente victoria por 2-1 sobre Colombia.

Desde los primeros minutos, ambos equipos jugaron con cautela, pero no faltaron los duelos intensos. Croacia fue más proactiva en ataque, sobre todo por la banda izquierda, lo que provocó que la defensa brasileña flaqueara en ocasiones. Sin embargo, su solidez permitió a los sudamericanos mantenerse firmes.

EN VIVO México vs Bélgica: Los europeos se hacen sentir y logran el empate frente al Tri

Brasil recuperó gradualmente el control del partido con pases cortos y jugadas individuales. Joao Pedro y Matheus Cunha intentaron varias veces marcar, pero la excelente actuación del portero Dominik Livakovic frustró sus intentos. El guardameta croata realizó al menos dos paradas espectaculares, negando a Brasil claras oportunidades de gol.

Tras numerosos intentos, el punto de inflexión llegó en el tiempo añadido de la primera parte. Tras una combinación por la banda izquierda, Vinicius Junior brindó una asistencia al centrocampista Danilo, quien remató con precisión, abriendo el marcador para Brasil.

En la segunda mitad, el ritmo del partido disminuyó considerablemente, ya que ambos equipos adoptaron una estrategia defensiva. El entrenador Carlo Ancelotti realizó cambios en la alineación para experimentar con diferentes formaciones, mientras que Croacia también modificó constantemente sus tácticas para intentar generar ocasiones de gol. Sin embargo, las oportunidades claras de gol fueron escasas.

No fue hasta los últimos minutos que el partido realmente estalló. En el minuto 84, Lovro Majer corrió a toda velocidad, recibió un centro preciso de Marco Fruk y definió con precisión para igualar el marcador.

Pero Brasil recuperó la ventaja casi de inmediato. En el minuto 85, el suplente Endrick realizó una jugada rápida e inteligente que le valió un penalti a Brasil. Desde el punto de penalti, Igor Thiago no falló, poniendo el marcador 2-1 a favor de Brasil.

En el minuto 90+2, Gabriel Martinelli brilló con luz propia. Tras un rápido contraataque, Endrick volvió a destacar con un pase en profundidad perfectamente colocado, dejando al delantero del Arsenal solo ante Croacia para marcar el gol definitivo en el Camping World Stadium de Orlando, Estados Unidos. Con la victoria por 3-1, Brasil recuperó el ánimo y mostró señales positivas de cara a los retos más importantes.

Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
