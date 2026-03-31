Mundial 2026

EN VIVO México vs Bélgica: Los europeos se hacen sentir y logran el empate frente al Tri

El amistoso se desarrolla en el Soldier Field de la ciudad de Chicago, Estados Unidos.

Descanso
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  • EN VIVO México vs Bélgica: Los europeos se hacen sentir y logran el empate frente al Tri

    La Selección Mexicana y Bélgica protagonizarán un juego muy dinámico en Estados Unidos. Foto MiSelección.
2026-03-31

Las selecciones de México y Bélgica se están enfrentando esta noche en el Soldier Field de la ciudad de Chicago, Estados Unidos, en amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026.

Estos momentos está el juego en el segundo tiempo. El Tri celebró con Jorge Sánchez desde el minuto 19 del encuentro. Dude Lukebakio marcó el empate al 50.

ALINEACIONES:

México: Raúl Tala Rangel, Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes, Jorge Sánchez, Brian Gutiérrez, Erick Lira, Álvaro Fidalgo, Orbelín Pineda, Raúl Jiménez y Julián Quiñones.

Bélgica: Sels, Castagne, De Winter, Ngoy, De Cuyper, Witsel, Tielemans, De Bruyne, Lukebakio, Godts y Openda.

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Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
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