EN VIVO México vs Bélgica: Los europeos se hacen sentir y logran el empate frente al Tri

Las selecciones de <b>México y Bélgica</b> se están enfrentando esta noche en el Soldier Field de la ciudad de Chicago, Estados Unidos, en amistoso de preparación rumbo al <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/mundial-2026-hoy" target="_blank">Mundial 2026.</a></b>Estos momentos está el juego en el segundo tiempo. El Tri celebró con Jorge Sánchez desde el minuto 19 del encuentro. Dude Lukebakio marcó el empate al 50.<br /><br /><b>ALINEACIONES:<br /><br />México: </b>Raúl Tala Rangel, Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes, Jorge Sánchez, Brian Gutiérrez, Erick Lira, Álvaro Fidalgo, Orbelín Pineda, Raúl Jiménez y Julián Quiñones.<br /><br /><b>Bélgica: </b>Sels, Castagne, De Winter, Ngoy, De Cuyper, Witsel, Tielemans, De Bruyne, Lukebakio, Godts y Openda.