EN VIVO México vs Bélgica: Los europeos se hacen sentir y logran el empate frente al Tri

Las selecciones de México y Bélgica se están enfrentando esta noche en el Soldier Field de la ciudad de Chicago, Estados Unidos, en amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026.

Estos momentos está el juego en el segundo tiempo. El Tri celebró con Jorge Sánchez desde el minuto 19 del encuentro. Dude Lukebakio marcó el empate al 50.



ALINEACIONES:



México: Raúl Tala Rangel, Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes, Jorge Sánchez, Brian Gutiérrez, Erick Lira, Álvaro Fidalgo, Orbelín Pineda, Raúl Jiménez y Julián Quiñones.



Bélgica: Sels, Castagne, De Winter, Ngoy, De Cuyper, Witsel, Tielemans, De Bruyne, Lukebakio, Godts y Openda.