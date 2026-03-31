¡Bombazo mundial! Selección despide a su DT a 70 días de la Copa del Mundo de United 2026 tras fecha FIFA

La Asociación de Fútbol de Ghana (GFA) despidió al entrenador de la selección nacional masculina, Otto Addo, tras una racha de derrotas consecutivas y a 72 días del inicio del Mundial, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

“La Asociación de Fútbol de Ghana ha rescindido el contrato con Otto Addo, seleccionador de la selección nacional masculina absoluta, con efecto inmediato”, indicó la GFA, en un comunicado a última hora del lunes.

La noticia se dio a conocer horas después de que el seleccionado perdiera 2-1 contra Alemania en un partido amistoso disputado en el MPH Arena de la ciudad de Stuttgart.

“La Asociación agradece sinceramente a Otto Addo su contribución al equipo y le desea mucho éxito en sus futuros proyectos”, agregó el documento.