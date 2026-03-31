¡Bombazo mundial! Selección despide a su DT a 70 días de la Copa del Mundo de United 2026 tras fecha FIFA

El técnico, de padres ghaneses, nació en suelo alemán y arrancó su carrera deportiva con el Hannover 96; dio el salto a primera con el Borussia Dortmund y se retiró con el Hamburgo SV en 2008. Comenzó a dirigir a la selección ghanesa en 2022 y, pese ser eliminado en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, obtuvo una segunda oportunidad en 2024.Bajo la dirección de Addo, de 50 años, el país se clasificó para el próximo Mundial de Norteamérica, en el que debutará el 17 de junio contra Panamá en Toronto (Canadá) y en el que está encuadrada en el Grupo L, asimismo junto a Croacia e Inglaterra.