Gattuso se tiene que ir del país: Italia queda fuera de su tercer Mundial consecutivo y este será el grupo de Bosnia

Bosnia marcó el ritmo. Una jugada pudo cambiarlo todo. Palestra encontró espacio a la espalda y con zancada se plantó en la frontal. Fue derribado por Muharemovic, en una acción muy parecida a la de Bastoni. Sin embargo, sólo fue amarilla. Italia se igualó durante unos minutos con su rival por puro empuje. Pio Esposito rozó el gol de cabeza, pero Vasilj sacó una mano salvadora.El partido, lleno de intensidad, de esfuerzo, de miedo, de valentía, de honor, se decidió en los penaltis. Los once metros fueron el juez que decidió el vencedor del billete al Mundial. Los fallos de Pio Esposito, en el primer penalti italiano, y de Cristante, condenaron sus opciones. Bajraktarevic acabó por poner el broche de oro. Italia, otra vez fuera. Bosnia, por segunda vez al Mundial.