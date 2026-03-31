Barcelona golpeado: Lewandowski quedó fuera de la Copa del Mundo 2026 y Suecia obtiene el boleto

No habrá un tercer Mundial para Robert Lewandowski, goleador y leyenda de Polonia, derrotado este martes por Suecia (3-2) en la final de su repesca, con un gol definitivo de Victor Gyokeres en el minuto 88, para dejarlo fuera de la próxima edición del torneo de los torneos en Estados Unidos, México y Canadá, por más méritos que hizo durante los 90 minutos para haber salido ganador.A sus 37 años -cumplirá 38 en agosto-, su despedida del Mundial, sin saberlo, fue hace ya cuatro años, en Catar 2022. Su último partido en esta competición queda marcado en el 4 de diciembre de 2022, en los octavos de final, en la derrota por 3-1 contra Francia en el estadio Al Thumama. Su adiós fue con gol, en los últimos minutos de aquel choque.