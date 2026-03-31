Panamá derrota a Sudáfrica y sella su primer triunfo en el continente africano: Se ilusiona con un buen Mundial

El conjunto panameño abrió el marcador al 58 cuando<b> José Córdoba</b> aprovechó un balón suelto en el área, tras un remate de<b> Ismael Díaz,</b> para enviarlo al fondo de la red.La ventaja no mermó la reacción local y, al 64, Sudáfrica igualó el partido con un potente disparo de media distancia de <b>Mbokazi Mbekezeli,</b> que se coló en la escuadra del arco defendido por<b> Orlando Mosquera.</b>Panamá retomó el control con ataques constantes que, aunque bien contenidos por la defensa rival, terminaron dando resultado. En el minuto 77, tras un centro de <b>José Luis Rodríguez, Jiovany Ramos</b> conectó de cabeza para poner el 1-2.Con la ventaja a su favor, el equipo panameño se replegó en los minutos finales y logró sostener el resultado para firmar su primera victoria en territorio africano.