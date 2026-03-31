Molina tras debut con Honduras, aporte de jóvenes y amistoso frente a Argentina: "Les digo, crean y luchen hasta el final"

El debut del técnico español José Francisco Molina al frente de la Selección de Honduras dejó más sensaciones positivas que dudas. El empate 2-2 frente a la selección de Perú en España no solo reflejó un partido vibrante, sino también el inicio de una idea que apunta a construir un equipo competitivo, con carácter y convicción. “Me quedo con muchas cosas”, expresó el técnico español en conferencia de prensa, destacando principalmente el funcionamiento colectivo en varios tramos del partido.

Pero más allá del juego, José Francisco Molina resaltó el espíritu de su equipo: “Demostraron carácter, fuerza cuando el marcador estaba en contra y que creen hasta el final”. Celebró con mucha euforia los goles de Honduras en el estadio Municipal de Butarque y se refirió a que la Bicolor está con grandes opciones de medirse a Argentina antes del Mundial 2026 como parte de la preparación de los sudamericanos.



CONFERENCIA DE PRENSA DE JOSÉ FRANCISCO MOLINA



Más allá del resultado, ¿Con qué se queda hoy?

Me quedo con muchas cosas, con la parte del juego, es verdad que ha habido momentos que hemos estado realmente bien y en muchos momentos del juego dominamos, tiramos balones, Perú es muy buena selección. Me quedo con los jóvenes que han debutado, jugado y jugaron 15 o 20 minutos, Sacaza jugó los 90 minutos a un nivel extraordinario, Mike Arana, Exon, todos los jóvenes que nos dieron mucho. Me quedo con los más veteranos, tuvieron esa personalidad de transmitir al equipo de cómo jugar, muchos aspectos de juego. Cuando llegué hubo mucha gente que me dijo que se ponían muy difíciles cuando se ponían las cosas en contra y este equipo demostró carácter, fuerza al estar en contra, demostró que cree hasta el final. Me voy contento, hay cosas que debemos mejorar y contento del trabajo, juego y espíritu de juego en equipo, queremos que la gente de Honduras crezca y pelear cosas importantes.



Los jugadores que ingresaron en los últimos minutos, en Honduras hay comentarios buenos sobre la sangre nueva que rescataron ese partido.

Sí. Todos los jugadores consiguieron el resultado, pero los jugadores jóvenes demostraron que tienen capacidad y calidad, que quieren ser jugadores importantes. Trabajaron con el tiempo que les dimos como si fue la final de la Copa del Mundo, lo pusieron todo. Los vamos a ayudar a que sean más importantes, hacer esa mezcla de experiencia con jóvenes con ganas, ilusión y talento para pelear cosas importantes.



Celebró muy eufórico, ¿Cómo lo vivió?

Mi trabajo es estar viendo el partido, estar concentrado y ayudar a mis futbolistas desde afuera, yo disfruto mucho mi trabajo. Por eso soy entrenador, ahora mismo les acabo de decir una cosa importante, que una de las cosas importantes en mis equipos que crean y luchen hasta el final, eso es lo lindo. He visto un equipo que creyó, creció y tuvo la confianza de remontar, no ganamos y peleamos hasta el final. Esto me hace sentirme orgulloso y contento, que hay cosas por mejorar sí y yo sabía que no todo iba a ser perfecto. Ojalá, es complicado. Esperamos que el próximo sea mejor.