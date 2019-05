Ronda Rousey: "Echo de menos la WWE"

La luchadora Ronda Rousey volvió a aparecer en escena tras anunciar sorpresivamente en el mes de abril su "retiro" de la WWE.



La ex campeona de Raw, manifestó que el propósito de dejar la franquicia era por motivos personales, ya que ella y su esposo están en planes de formar una familia.



En esta ocasión Rousey concedió una entrevista a la periodista de la UFC, Megan Olivi, en la que expresó sus sentimientos desde que dejó la lucha libre.



"Siempre pensé que sería genial trabajar para WWE, tal vez no tuviera mucho tiempo para ser una de las grandes, pero haría lo que pudiese durante unos meses, pero no imaginé lo lejos que llegaría en un año", comentó la ex luchadora de la UFC.







La última pelea que Ronda tuvo fue en WrestleMania ante Becky Lynch y Charlotte Flair, ahí la luchadora perdió el combate, pero a pesar de eso manifiesta que extraña pasar tiempo en la WWE.



"Me enamoré locamente de todas y cada una de las personas que han trabajado conmigo durante este años. Mi estancia en la compañía se convirtió en toda mi vida", recordó.



Además, añadió: "Dicen que nunca te retiras para siempre y ahora sé que es verdad porque echo de menos muchas cosas de la WWE", finalizó.