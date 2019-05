Conor McGregor afirma que vencería a Floy Mayweather en un nuevo combate

Conor McGregor ha vuelto a escena y en está ocasión lo ha hecho desafiando nuevamente a un ya retirado Floy Mayweather, al cual asegura que vencería sin "falsa humildad".



En una entrevista que brindó al escritor Tony Robins, afirmó que quiere la revancha y está 100% seguro que si se vuelven a enfrentar, le ganaría.



"Me gustaría volver a enfrentar a Mayweather bajo las reglas del boxeo. Y creo que ganaría. En realidad sin falsa humildad. Sé que no va a entrar en mi juego pero me gustaría esa revancha".



El ex luchador de las artes marciales mixtas cree que la pelea que se llevó a cabo en T-Mobile Arena de La Vegas en el mes de agosto del 2017 fue muy pareja y lo que marcó la diferencia fue las estrategias que uso el estadounidense a la ofensiva.







"Lo estaba dominando en los primeros asaltos. Volví a mi esquina después del primer round y dije: ¡Esto es fácil!. Pero luego el cambió su estilo y fue más agresivo. Nunca peleó así en toda su carrera", expresó McGregor.



Ya para finalizar comentó que la intención desde un comienzo era pelear dos veces ante Mayweather, una dentro del ring y la otra sería en los octágonos.



"La propuesta original era que yo luchase en sus términos y que luego él luchase conmigo bajo las reglas de la MMA. Después de la pelea no se nada de él", concluyó.