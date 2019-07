Rafael Nadal elimina a Kyrgios y avanza a la tercera ronda de Wimbledon

El español Rafael Nadal, número dos del mundo, superó este jueves un gran escollo en el torneo de Wimbledon y logró pasar a tercera ronda derrotando a un Nick Kyrgios que lo puso en serias dificultades.



El mallorquín, que hasta llegar a Wimbledon no había competido este año sobre hierba, se acabó imponiendo al australiano, 43º del mundo, por 6-3, 3-6, 7-6 (7/5), 7-6 (7/3).



Kyrgios sirvió dos veces de cuchara para marcar punto de juego, recibió una amonestación por comportamiento antideportivo y libró un enfrentamiento verbal con el árbitro Damien Dumusois.



"Ha sido una victoria importante para mí y el resto de cosas...", dijo Nadal, que prefirió no comentar la actitud de su oponente, del que sí dijo que "puede jugar increíblemente bien".







"He vencido a un rival duro. Cuando quiere competir bien, es uno de los rivales más duros a los que quizás puedas enfrentarte", dijo el español.



"Normalmente contra mí y contra los mejores, quiere esforzarse y cuando lo hace, es muy duro", agregó sobre uno de los tenistas más polémicos del circuito y peligrosos especialmente sobre hierba.