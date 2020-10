Teófimo vs Lomachenko: COVID-19 y la burbuja del MGM; los detalles detrás del combate de este sábado

"A las 10.00 de la noche se me realizó la prueba Covid-19 y los resultados me fueron entregados hasta esta mañana después de que estos me arrojaron que son negativos de coronavirus que me permite socializar con todos lo involucrados en la pelea", inicia contando Eduardo Solano, periodista que está llevando a los lectores de DIEZ toda la información de la gran pelea desde Las Vegas.

Todo está listo en Las Vegas. Los organizadores han montado el evento para 250 personas entre los miembros que estarán en la producción de las peleas. "No hay ventas de boletos. La lista de periodistas acreditados es menos de una página", comentó Solano en un video Live de en el Facebook de DIEZ.

LOS MILLONES QUE SE REPARTIRÁN LOMACHENKO Y TEÓFIMO

La familia de Teófimo López estará junto al ring. Se han diseñado puestos exclusivos y con todas las medidas de bioseguridad. Cuando ingresan personas al GMG no se puede quitar las mascarillas, además hay gel actibacterial. "En un caso se daña tu mascarilla, aquí te dan una", comentó Solano en la transmisión Especial.

Las peleas televisadas comenzarán a las 8.00 de la noche, hora de Honduras. Estas son las preliminares antes del gran combate que sostendrá el hondureño-estadounidense, Teófimo López y el ucraniano Vasyl Lomachenko por la unificación.

Leer. LA OPINIÓN DEL PERIODISTA DE ESPN SOBRE TEÓFIMO LÓPEZ

"Caminas por el MGM y no se siente del ambiente de una pelea. Todo está cerrado. Aquí el acceso es imposible para una persona que no esté acreditada. No hay contacto con la familia, en el caso de los boxeadores, pues en este momento no se puede confiar en nadie", afirmó.

Antes de la pelea, Solano estuvo encerrado en una habitación, aislado para esperar la realización de la prueba de COVID-19. El resultado tuvo que ser negativo para acceder a la credencial.

Solano hizo un recorrido por el Centro de Convenciones MGM de Las Vegas. Allí reveló detalles que se realizarán este viernes donde ambos púgiles buscarán dar el peso ideal. "Teófimo es de los tipos de asesinos que hace mucha bulla, mientras que Lomachenko es el asesino silencioso", contó Solano, enviado de DIEZ en la gran pelea desde Las Vegas, Nevada.

LA PERSONALIDAD DE TEÓFIMO

DIEZ ha tenido acceso a lo que se está desarrollando sobre la pelea. Eduardo Solano comentó sobre lo que dicen las apuestas sobre la pelea. "He tratado de estudiar a ambos personajes. Me parece que para Teófimo López será complicado enfrentar a Lomachenko: Su experiencia, rapidez, movimientos, pero Loma dice que no ha tenido muchas peleas ante una persona grande como López", cuenta Eduardo.

Luego agrega. "Teófimo ha cambiado su cuerpo, lo siento más maduro, más tranquilo y creo que su matrimonio le ha venido muy bien", reveló el periodista que cubre para DIEZ el gran combate para el nacido en Broklyn, New York.

Para finalizar, la motivación de López para esta pelea es ver que Lomachenko tiene tres cinturones y va por ellos; mientras que Loma buscará de una vez mostrar que es el mejor en la categoría y no tiene rivales. "Esperamos que Honduras quede en lo más alto del deporte. Se habla mucho en nuestro país, pero en todo el mundo se comenta sobre este combate, es algo grandioso", cerró Solano.

El pesaje de ambos peleadores será a eso de las 3.00 de la tarde, hora de Honduras, donde se verán las caras por última vez antes de subirse al ring y el combate se podrá observar en Honduras por las pantallas de ESPN, donde los especilistas en boxeo llevarán las tarjetas.