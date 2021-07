¡Les negaron la petición! La polémica que se formó por los bikinis de las jugadoras de voleibol de playa de Noruega  

Las redes sociales respondieron indignadas por una fotografía cuyo mensaje se hizo viral. En ellas se puede ver al equipo naciola de Voleibol femenino de Noruega.

Ellas pidieron poder usar un atuendo mucho más cómodo, pero su petición fue negada. Se trata de unas pantalonetas de ycra con un top, que les permite tener tapada una mayor parte del cuerpo, a fin de suplir los habituales bikinis y competir sin sentirse sexualizadas.



Sin embargo, el permiso no les fue concedido y eso provocó muchas críticas y tendrá que jugar con la vestimenta asignada.





La ropa que deben usar en la competición debe cubrir poco más que las nalgas, por lo que se ha amenazado a las noruegas con multas si llevan cualquier tipo de ropa que cubra más de 10 centimetros del inicio de las piernas.



El motivo es simple, las jugadoras deben poner un toque atractivo a la competición. La regla es usar bikini.

LAS CRÍTICAS QUE RECIBIERON



"Pensaba que estas cosas ya no pasaban", dijo la ex estrella noruega Merita Berntsen Mol. Con este tipo de decisiones las deportistas se siente sexualizadas.



"¿Qué tal la igualdad en los uniformes del equipo? Los chicos pueden usar pantalones cortos y tener el cuerpo cubierto, ¿por qué no las mujeres? Es el siglo XXI, así que, ¿qué tal si nos movemos con los tiempos y actualizamos sus políticas para reflejar eso?", es otra de las críticas que se lee en Twitter.