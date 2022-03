Adrenalina pura: Campeonato nacional de motocross disputó su segunda fecha en una extrema pista en La Ceiba

Este campeonato de motocicletas todo terreno consta de once categorías las cuales son: Peewee, 50-A, 50-B, 66-A, 65-B; 85-A, 85-B, veteranos -A, veteranos-B, MX2-A, MX2-B, MX2-C.

Los favoritos desde ya van tomando sus puestos predilectos para hacerse de los primeros puestos en las diferentes categorías con las que cuenta este certamen.

Una de las de mayor exigencia es la MX2-A donde Fabio Hernández se agenció el primer puesto, seguido de José María Reyes y Duke Parajón.

Mientras en MX2-B comandó la competencia Luis Zelaya Pastrana, Tovias Oviedo y el joven Juan Diego Benaña.

Matías Lanza se posicionó en el liderato en el nivel PEEWEE. Héctor Muñoz fue amo y señor en el rango A-50 logrando una actuación notable en comparación a los demás competidores.

Los experimentados también vivieron la adrenalina en la fecha dos de esta Copa Yamaha con una importante cantidad de miembros en la parrilla, quienes, por supuesto no se hicieron esperar y atacaron de inmediato jugando sus mejores cartas en la pista.

El número 28, Marco Rancheros se asentó en el liderato en Veteranos –A. Carlos Mejía se quedó con el primer lugar en Veteranos-B, seguido del nicaragüense Cesar Luna.

Este certamen tiene como sedes las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Danlí, Juticalpa, Catacamas y La Ceiba. La próxima jornada se realizará el 15 de mayo en la pista “La Lomita” de Tegucigalpa.

Categorías de la Copa Yamaha 2022

PEEWEE

1. Matías Lanza #22

2. Niah Rivera #19

50-A

1. Hector Muñoz #22

50-B

1. Omar Portillo #137

2. Douglas Diecker #58

3. Gael Castillo #46

65-A

1. Tulio Sosa #11

2. Joaquin Caballero #212

3. Josue Calderón #88

65-B

1. Fernando Gallardo #03

2. Javier Rivera #23

85-A

1. Anderson Coca #22

2. Luis Gallardo #12

3. Ahmed Vallejo #115 (NICA)

85-B

1. David Calderón #77

2. Jhander Casares #118 (NICA)

3. Diego Arevalo #29

VETERANOS-A

1. Marcos Rancheros #28

2. Cesar Sosa #11

3. Bruno Lorio #15 (NICA)

VETERANOS-B

1. Carlos Mejia #773

2. Cesar Luna #5 (NICA)

3. Denis Richardson #14

MX2-A

1. Fabio Hernandez #14

2. José Maria Reyes #2

3. Duke Parajón #4 (NICA)

MX2-B

1. Luis Zelaya Pastrana #14

2. Tovias Oviedo #752

3. Juan Diego Benaña #5

MX2-C

1. Brayan Matute #128

2. Omar Reyes #88

3. Arturo Ruiz #14