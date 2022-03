$!Juan Diego Bendaña, el jovencito de 14 años que ya es bicampeón nacional de Motrocross en Honduras

“Todo comenzó cuando tenía 7 años . Estaba en nuestra casa de playa donde encontré una moto, la usé y desde allí me empezaron a apasionar. Después fuimos a ver una competencia de motocross y empecé a pedir que me compraran motos, tardó un poco convencer a mi papá, pero fue allí cuando inicié a practicar y competir”, recuerda.

“Siempre he practicado deportes, pero la adrenalina, la velocidad y el sentimiento de estar en el aire no lo he sentido en otro deporte, sólo en el motocross ”, empezó relatando Juan Diego su aventura.

“Mi plan a largo plazo es ser campeón centroamericano y competir a nivel amateur en Estados Unidos. Ser profesional en este deporte es un sueño, pero lo que quiero es convertirme en médico como mi padre”, comentó el joven piloto, que práctica tres días a la semana en la abandonada pista del Complejo Olímpico Metropolitano.

Su papá, Sergio Bendaña, hijo del expresidente de Marathón, Arturo “Tuky” Bendaña, explicó que le fue difícil adentrarse en esta aventura con su hijo, pero que al verle su calidad en el manubrio no dudó en ayudarle.

“Como cualquier padre pensaba que era un deporte peligroso, mis familiares creían que estaba loco, que no hacía algo bueno, pero todo deporte cuando se practica, aprendes técnicas, tienes buen manejo y la protección adecuada, es una actividad muy noble”, dijo el doctor.

“En Honduras, el motocross recibe poco o nada, mejor dicho, no recibe nada de apoyo. A mí me ha tocado costearle todo a mi hijo, no he recibido ningún tipo de apoyo o ayuda a pesar de que es bicampeón nacional y sale a competir fuera del país. Las autoridades no muestran interés en apoyar el deporte, la pista del Olímpico se construyó hace mucho y tiempo y si no es por nuestra insistencia, aporte para comprar materiales y pagar máquinas de mantenimiento, esa pista ya se hubiera perdido. Yo le digo a él que el motocross es como la vida, te caes y debes levantarte para seguir adelante y ganar”, comentó el señor Bendaña.