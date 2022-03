Honduras tiene 750 km de arena y sin fútbol playa: “No existe ayuda para organizarnos; armamos partidos y apostamos un refresco”

Para Ramírez, incentivos como implementos deportivos (arcos, balones y uniformes) podrían hacer la diferencia. “Nosotros armamos partidos y apostamos un refresco; si nos ayudaran a armar un campeonato formal y dar un premio de mil lempiras, por ejemplo, se marcaría una diferencia. No se requiere mucho”, clamó.

“En 2008 realizaron un torneo playa, fue interbarrios y no lo volvieron a hacer. En la comunidad jugamos para relajarnos. El problema es que aquí (en el país) solo apoyan el fútbol 11, cuando la costa tiene potencial, mucha gente llega a jugar. Tenemos equipos (amateurs), pero el problema es que no existe ayuda para organizarnos”, argumentó.

Si consideramos que una cancha para esta disciplina requiere de 35 metros de largo y de 26 metros de ancho, se revela que se necesita una cantidad ínfima de arena para la práctica de este deporte. Pero si el espacio no es el problema, entonces ¿qué mantiene a Honduras tan atrasada en este deporte?

Así como lo evidencian estos apasionados de los goles en la arena, tanto las autoridades gubernamentales como las deportivas han visto con desdén un deporte en el que Honduras está en la cola de la región. Nunca ha habido selección, no hay liga, no hay estadios y no se ven indicios de empezar a recobrar el terreno perdido para salir del pasmoso estancamiento.

