¡Fuertes declaraciones! Pedro Campa habló de su pelea ante Teófimo: “No lo sentí tan fuerte, no es el monstruo que dicen”

Luego de la derrota del mexicano Pedro campa ante Teófimo lópez, el boxeador brindó declaraciones de lo que fue esa noche, de cómo se sintió y su experiencia ante un peleador de la talla del hondureño.

El debut del catracho no pudo ser de mejor manera, ya que tuvo una noche memorable. Teófimo derrotó al mexicano Pero Campa por nocaut técnico en el World Resorts de Las Vegas.

En una entrevista con la cadena ESPN, Campa mencionó que hubo momentos en los que se sentía con mucha capacidad para derrotar a “The Takeover”, aprovechando para soltar fuertes golpes que en más de una ocasión pusieron contra las cuerdas al nacido en Brooklyn.

“La verdad estoy contento, sentí que di lo mejor que pude. La verdad me sorprendió cuando caí; sabía que me quería sorprender desde el primer round y yo estaba consciente de eso, en el round 7 yo le di la distancia y me retiré unos pasos y ahí fue donde me agarró, me cachó con un cruzado (gancho a la izquierda)”, dijo el mexicano.