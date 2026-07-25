La velada del año 6: ¿Quiénes fueron los ganadores de cada uno de los combates?

La Velada del Año VI es uno de los eventos de boxeo más esperados por todos los fans de Internet, pues en éste se reúnen los influencers más conocidos para enfrentarse en una pelea de box amateur.
En esta ocasión se enfrentaron creadores de contenido de México, España, Argentina, Colombia y Puerto Rico.
Ibai Llanos regresó nuevamente una nueva edición de La Velada del Año con la edición de 2026. La edición actual fue única hasta la fecha, ya que contó con diez combates en una misma noche, algo que no se había hecho hasta la fecha.
DE LAS PELEAS MÁS DESTACADAS
La pelea de Viruzz y Gero Arias llamó mucho la atención porque Viruzz llegó invicto y además fueron los únicos que pelearon sin casco protector, ellos se dieron como profesionales. Al final Viruzz hasta salió del ring por un golpe que le acomodó Gero Arias.
El combate de Rivers y de Roro también fue uno de los más esperados por la polémica del casco, pues Roro quería usar uno muy rígido que la ponía en desventaja con la española. Al final Samy Rivers perdió y Roro se llevó el cinturón.
¿QUIÉNES FUERON LOS GANADORES DE L VELADA DEL AÑO 6?
10 combates entre algunas de las caras más reconocidas de Internet se dieron cita en un evento que trasciende lo deportivo.
Fabiana Sevillana vs La Parce: GANADORA La Parce
Clersss vs Natalia MX: GANADORA Natalia MX
Edu Aguirre vs Gastón Edul: GANADOR Edu Aguirre
Alondrissa vs Angie Velasco: GANADORA: Angie Velasco
Marta Díaz vs Tatiana Kaer: GANADORA Marta Díaz
Viruzz vs Gero Arias: GANADOR Gero Arias
Lit Killah vs Kidd Keo: GANADOR Lit Killah
Roro vs Samy Rivers: GANADORA Roro
Plex vs Fernanfloo: GANADOR Plex
IlloJuan vs Thegref: GANADOR: TheGrefg