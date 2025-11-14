No Todo es Futbol

¡Hondubet sorprende con una promo histórica! Si La H no clasifica, te devuelven la apuesta

La derrota de Honduras frente a Nicaragua dejó un sabor amargo en los aficionados, pero no todo son malas noticias para los que aún creen en la H.

    Hondubet respalda a La H con su nueva campaña “Volveremos: Nos la jugamos por La H”. Aplican TyC.
2025-11-14

Como patrocinador oficial de la Selección Nacional, Hondubet presentó su nueva campaña “Volveremos: Nos la jugamos por La H”, una iniciativa que reafirma que la pasión por la escuadra hondureña sigue más viva que nunca. La promoción ofrece a los aficionados la devolución del saldo apostado en el partido frente a Costa Rica el próximo 18 de noviembre, en caso de que la Selección no logre clasificar al Mundial.

La propuesta nace como un gesto de confianza, orgullo catracho y esperanza inquebrantable.“Sabemos que la derrota ante Nicaragua dolió, pero también sabemos de qué está hecho el hondureño: de fe, de lucha y de corazón. Por eso en Hondubet seguimos creyendo. Nos la jugamos por La H, porque estamos seguros de que volveremos”, afirmó un vocero oficial de la marca.

Una apuesta por la confianza

La campaña “Volveremos” llega en un momento decisivo para la afición, cuando el país necesita un impulso emocional y una razón para volver a creer en su selección. Con esta iniciativa, Hondubet transmite optimismo y respaldo tanto a los jugadores como a la hinchada, bajo una premisa clara: caer no significa rendirse.

Hondubet y La H: una misma camiseta

A lo largo de su trayectoria como patrocinador oficial, Hondubet ha acompañado a la Selección Nacional en instantes que han marcado la historia del fútbol hondureño. Con esta nueva acción, la marca reafirma su compromiso con el deporte y con los millones de aficionados que viven cada encuentro con el corazón en la mano.

“Cuando todo parece cuesta arriba, es cuando más hay que creer. Esta campaña es nuestro grito de confianza: Honduras volverá, y nosotros estaremos ahí”, agregó el portavoz.

