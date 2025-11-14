¡Hondubet sorprende con una promo histórica! Si La H no clasifica, te devuelven la apuesta

Como patrocinador oficial de la Selección Nacional, Hondubet presentó su nueva campaña “Volveremos: Nos la jugamos por La H”, una iniciativa que reafirma que la pasión por la escuadra hondureña sigue más viva que nunca. La promoción ofrece a los aficionados la devolución del saldo apostado en el partido frente a Costa Rica el próximo 18 de noviembre, en caso de que la Selección no logre clasificar al Mundial.

La propuesta nace como un gesto de confianza, orgullo catracho y esperanza inquebrantable.“Sabemos que la derrota ante Nicaragua dolió, pero también sabemos de qué está hecho el hondureño: de fe, de lucha y de corazón. Por eso en Hondubet seguimos creyendo. Nos la jugamos por La H, porque estamos seguros de que volveremos”, afirmó un vocero oficial de la marca.