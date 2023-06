Días, horas y canal dónde ver: Selección de Honduras Sub-22 ya conoce sus rivales en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

¡TODO LISTO EN SAN SALVADOR!. La Selección Nacional de Honduras Sub - 22 ya conoce los días, horas y rivales que tendrá en la fase de grupos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe .

ACTUAL BRONCE

Honduras es actual bronce de los Centroamericanos y del Caribe que se disputó en Barranquilla 2018 dirigidos por el D.T Carlos Tabora, donde destacaron jugadores como: Denil Maldonado, Cristian Calix, Wesly Decas y otros grandes futbolistas.

Luis Alvarado tiene la difícil misión de superar lo que se consiguió en los juegos de Barranquilla Colombia.

HORA, CANAL Y DÍAS

Los partidos serán transmitidos por la señal de Claro Sports, tanto en TV abierta y en Youtube.

Honduras vs Jamaica (miércoles 28 de junio- 2:00 P.M)

Guatemala vs Honduras (viernes 30 de junio- 2:00 P.M)

Honduras vs Costa Rica (Domingo 2 de julio- 5:00 P.M)