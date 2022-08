Teófimo López calienta la pelea ante Pedro Campa: “Soy el mejor de mi tiempo y el sábado todos van a ver el takeback”

Este próximo sábado 13 de agosto, en el Resort World de Las Vegas, el estadounidense de sangre catracha, Teófimo López, comenzará una nueva etapa en el boxeo profesional, ya que estará haciendo su debut en las peleas de 140 libras.

López se prepara para este nuevo reto en su carrera como boxeador y confía plenamente en que volverá a llevarlo a convertirse en campeón mundial en la división de súper ligero a la que decidió dar el siguiente paso. Josh Taylor es quien obtiene ese cinturón.

“Estoy emocionado por este nuevo capítulo en 140. Creo que, como luchador, no puedo decepcionar a los fanáticos. Tengo que darles un espectáculo sin importar cómo me sienta. Tengo la suerte de no estar muerto. Estoy ansioso por llegar a 140, tomar el control de esa división al igual que tomé el control de 135 al vencer al peleador libra por libra número 1 del mundo en ese momento, Vasiliy Lomachenko, y seguir adelante”, declaró Teófimo Lopez.

Muchos fanáticos del boxeo esperan con ansias volver a ver a Teófimo en el cuadrilátero, también hay muchos que tienen un gran desilusión luego de la derrota en su última presentación, que fue además la primera de su carrera profesional.