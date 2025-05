¿Se ve en Copa Oro? Juan Carlos Obregón borra su pasado en Toluca con Honduras y dice: "me enfoco en la revancha"

¿Qué tipo de conversaciones tienes con él?

Por el momento solo me pregunta cómo me siento, cómo me han recibido en el nuevo equipo.

¿Vienen muchos partidos de la Selección, te gustaría estar en todos?

Yo quiero estar en todas las competencias, en todos los partidos, para poder llevar la “H” en el pecho.

¿Cómo te sientes en tu rendimiento y confianza de cara a todo esto que podría venir en tu carrera?

Como lo he dicho antes, vengo trabajando muy bien el último año y medio, y mi mentalidad es ayudar a la selección a clasificar al Mundial. Ese es el sueño que tengo ahorita, el desafío y la mentalidad que me propongo en mi día a día.

¿Qué es lo que aprendiste en esa situación que pasó en el último partido y en qué has trabajado para volver con mejores brillos?

Se aprende mucho en cada situación que uno pasa, en las altas y las bajas. Ese momento fue cosa de la altura, es un elemento que influye en el partido y eso me afectó. Eso me ha motivado a tener una revancha y a la próxima hacer las cosas bien.

¿Cuándo un jugador quiere revancha, trabaja más duro en su crecimiento personal?

Sí, uno se enfoca en eso, en tener una revancha. Eso es lo que tengo yo, y en trabajar en el día a día.

¿Rueda una vez dijo que eras el futbolista que más goles anotaba de Honduras en la actualidad, eso te ilusiona mucho?

Claro, eso me ilusiona y nunca se pierde. El profesor dijo eso en su momento. Comencé el año muy bien; en todas las competiciones tengo ocho goles y dos asistencias