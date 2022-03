$!Choloma logra arreglo con el plantel de jugadores y se presentará hoy al juego ante Parrillas One

Incluso, pidió apoyo en sus redes sociales para cumplir con el cuerpo técnico y los jugadores. Por la tarde se llevó a cabo la reunión y hoy cumplirán con el compromiso.

El Choloma marcha tercero del Grupo C con 6 puntos y recibirá al Parrillas, que marcha líder con 7 puntos y mejor diferencia de goles que Lone FC.

La Jornada de hoy en el Ascenso

2:30pm Sabá FC vs. Yoro FC

3:00pm FC Alvarado vs. Boca Júnior

3:00pm Olimpia Occidental vs. San Juan

3:30pm Tela FC vs. Atlético Júnior

3:30pm Santa Rosa FC vs. Nacional

3:30pm Lone FC vs. Villanueva FC

3:30pm Cedrito FC vs. Génesis

5:30pm Atlético Esperanzano vs. Real Juventud

6:00pm CD Choloma vs. Parrillas One

6:30pm Estrella Roja vs. Gimnástico

7:00pm Olancho FC vs. Juticalpa FC

Jueves 17

3:30pm AFFI Academia vs. CD Inter