José Mendoza desmiente impasse con la seguridad en USA en torneo amateur: "El problema no fue conmigo; a mi mamá la llevaron al médico"

José Mendoza, exportero de Olimpia y de la Selección Nacional de Honduras, rompió el silencio tras la polémica que lo involucró en un incidente durante un torneo amateur en Estados Unidos. En entrevista con Diario Diez, el arquero aclaró que no tuvo participación en ningún altercado, pese a que su nombre fue mencionado en redes sociales. Explicó que su presencia fue meramente deportiva y que incluso abandonó el país norteamericano de forma anticipada por la preocupación que causó en su familia el manejo erróneo de la información. El guardameta fue enfático al criticar el papel de algunos medios y comunicadores, señalando que hoy en día se publica sin verificar, solo por generar impacto. “Mencionaron mi nombre y yo nada que ver”, lamentó. Mendoza también denunció la realidad de muchos futbolistas que buscan oportunidades en estos torneos, motivados por la falta de continuidad y pagos en la Liga Nacional. Asegura que quienes critican, muchas veces desconocen las condiciones reales que enfrentan los jugadores en el país. Además, se refirió a las críticas que reciben los futbolistas hondureños que migran a campeonatos no federados en el extranjero. Según Mendoza, más que un tema de gusto, se trata de necesidad: mantenerse en forma, competir y llevar ingresos a casa. “Cuando uno juega, se siente bien”, sentenció. El arquero cerró haciendo un llamado a dignificar la profesión en Honduras, señalando que mientras no se garantice estabilidad en los clubes, muchos seguirán buscando en el extranjero lo que aquí no se les da.

LA ENTREVISTA:

José, qué sientes al pasar de primera a segunda, nueva experiencia para ti?

Aquí estamos, un nuevo equipo, nueva experiencia, vamos a competir y agradecido con Dios, venimos a darlo todo y a poder hacer cosas importantes en el equipo. ¿Tuviste oportunidades en Liga Nacional? Se hablaba de varios equipos interesados en vos.

Sí, hubo llamadas de varios equipos. Pero, te soy sincero, uno busca un proyecto serio, un proyecto donde se le cumpla al jugador, donde lo traten bien. Este equipo me dio eso. Thomas y Marvin se pusieron en contacto conmigo, rápidamente llegamos a un acuerdo. Me explicaron lo que querían, las perspectivas con el profe Vargas, y me gustó. Hay un proyecto bonito. Esperamos que se mantenga, que se sostenga y se lleve a cabo. Estoy muy contento, quiero que esto camine rápido y que podamos cumplir con lo que tienen planeado tanto la junta directiva como nosotros como equipo. ¿Cansa como futbolista tener que estar llamando a los directivos para pedir el pago, eso fue lo que te motivó a llegar a Leones?

Claro que cansa. Por eso dejé de dar muchas entrevistas, a veces a algunos directivos les molestaba que uno hablara con la verdad. Pero es que cada quien habla desde su experiencia. Muchos nos llaman, pero luego ven lo que pasa y ya es muy tarde. Los jugadores y los jóvenes sufren mucho en esos equipos. Yo ya pasé por eso, y no se lo deseo a nadie. Cansa, sí. Por eso también uno valora cuando llega a un equipo donde te dan todas las herramientas. Aquí estamos bien y ahora solo queda rendir. Por eso era feliz en Olimpia. Aunque muchos me criticaban por no jugar, allá uno tiene tranquilidad y profesionalismo. Muchos te criticaban en Olimpia por no tener minutos, pero ¿te sentías tranquilo?

Sí. Al final solo juegan once. La gente que sabe de fútbol lo entiende. Yo siempre entrené para jugar, me preparé al máximo. Lastimosamente solo hay un puesto para portero y el titular era el capitán de la Selección. Pero cuando jugué yo o Alex Güity, nunca desentonamos. Siempre mantuvimos el arco en cero, ganábamos. Lo que faltó fue más rotación, más oportunidades. En Olimpia uno se enfoca solo en entrenar y jugar bien. Aprendí mucho ahí, crecí como jugador y persona. Me sentí feliz con mis compañeros, le tomé cariño al club y sé que también me tomaron cariño.

Ahora que se ha dado la oportunidad a porteros como el colombiano Salazar, ¿cómo ves esa rotación que antes no existía?

Me sorprendió ver a Salazar como titular, pero entiendo que el técnico actual rotó a todos los jugadores. Alex Naid para mí es un porterazo, está en su mejor momento, y ni la junta directiva ni el cuerpo técnico anterior le dieron la oportunidad de jugar. Pero bueno, tal vez este técnico sí le da valor a la rotación. Lo importante es que a los jóvenes se les den oportunidades. Todos se equivocan, pero es la única forma en que saldrán más porteros con nivel. Ahí está el de Marathón (Luis Ortiz), que ahora está en Motagua; o el de Real España, que también respondió cuando lo pusieron. Necesitamos continuidad. Se filtraron unas fotos tuyas en un torneo amateur en Estados Unidos. ¿Qué pasó ahí? ¿Tuviste algún problema con la seguridad?

No, no fue conmigo. Jugaban dos grandes equipos, con muchos jugadores de Liga Nacional y de El Salvador. Hubo una mala decisión arbitral, se armó un alegato, y yo solo me metí a separar. Pero mencionaron mi nombre. Nada que ver. Estuve solo cuatro días y me vine porque mi familia estaba preocupada, mi mamá se descompensó con el azúcar. Lamentablemente, se hizo viral por las redes sociales. Hoy en día muchos comunicadores no verifican la información, solo buscan vender. La gente seria sabe cómo son esos torneos. Fue algo normal, nada grave. ¿Cómo tomás vos, como futbolista experimentado, las críticas de los federativos a los que se van a jugar a estos torneos amateurs en Estados Unidos?

Mirá, yo prácticamente estaba sin jugar. Me sentía bien cuando jugaba, y llegué a varias finales. Quería mantenerme activo. A veces me molesta que muchos directivos y federativos hablen, cuando ellos mismos saben cómo está el fútbol. Estuve en Victoria y me quedaron debiendo. Y no lo dicen. ¿Por qué? Porque cuando uno habla, lo tachan de problemático. Pero hay que decir la verdad. Aquí el único equipo que paga los 12 meses es Olimpia. Algunos otros no pagan. Por eso hace falta una verdadera asociación de futbolistas, que vele por los derechos, que se cumplan los contratos, seguros médicos, etc. Solo así el fútbol será más profesional.