Horarios, fechas y los partidos de vuelta de los octavos de final de la Liga de Ascenso: el campeón en problemas

La <b>Liga Nacional de Ascenso</b> confirmó los horarios de los partidos de vuelta de los octavos de final del Clausura 2025-2026, siendo el sábado 11 de abril el día de mayor actividad. Estos encuentros definirán los clasificados a cuartos, donde la ventaja de la ida jugará un rol clave para varios equipos.La<b> Liga Nacional de Ascenso</b> ha hecho oficial la programación de los ocho encuentros de vuelta de los octavos de final del Torneo Clausura 2025-2026.La mayor parte de los juegos se jugará el sábado 11 de abril, arrancando a las 4:00 p.m. con el choque entre Pumas y San Juan, donde los dueños de casa llevan ventaja de 1-0 del primer partido.