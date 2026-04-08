Segunda División

Horarios, fechas y los partidos de vuelta de los octavos de final de la Liga de Ascenso: el campeón en problemas

La Liga Nacional de Ascenso ha hecho oficial la programación de los ocho encuentros de los octavos de final del Torneo Clausura 2025-2026.

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2026-04-08

La Liga Nacional de Ascenso confirmó los horarios de los partidos de vuelta de los octavos de final del Clausura 2025-2026, siendo el sábado 11 de abril el día de mayor actividad. Estos encuentros definirán los clasificados a cuartos, donde la ventaja de la ida jugará un rol clave para varios equipos.

La Liga Nacional de Ascenso ha hecho oficial la programación de los ocho encuentros de vuelta de los octavos de final del Torneo Clausura 2025-2026.

La mayor parte de los juegos se jugará el sábado 11 de abril, arrancando a las 4:00 p.m. con el choque entre Pumas y San Juan, donde los dueños de casa llevan ventaja de 1-0 del primer partido.

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A las 7:00 p.m. habrá tres confrontaciones clave: en Tocoa, Boca Juniors, que perdió 0-1 en la ida, recibe a Brasilia; en el estadio Ceibeño, Vida y Honduras Progreso empataron 0-0 inicialmente; y en el Marcelo Tinoco, Estrella Roja vigente campeón buscará superar el 1-0 adverso ante AFFI en Choluteca.

Para el domingo 12 de abril, en el San Jorge de Olanchito, Social Sol buscará dar vuelta al 2-0 inicial sufrido ante Hondupino en Trojes; a las 3:00 p.m. en Nacaome, el CD Pirata enfrenta la complicada remontada del 3-0 que sufrió del Arsenal Sao; y en el estadio Sergio Reyes, el clásico copaneco vibrará con el Deportes Savio que lleva la ventaja de 2-1 de la ida contra el Cruz Azul OPOA.

Si al final hay igualdad en puntos y goles entre ida y vuelta, clasificará a cuartos el equipo con mejor posición en las vueltas regulares.

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Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
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