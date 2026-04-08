Horarios, fechas y los partidos de vuelta de los octavos de final de la Liga de Ascenso: el campeón en problemas

La Liga Nacional de Ascenso confirmó los horarios de los partidos de vuelta de los octavos de final del Clausura 2025-2026, siendo el sábado 11 de abril el día de mayor actividad. Estos encuentros definirán los clasificados a cuartos, donde la ventaja de la ida jugará un rol clave para varios equipos.

La Liga Nacional de Ascenso ha hecho oficial la programación de los ocho encuentros de vuelta de los octavos de final del Torneo Clausura 2025-2026.

La mayor parte de los juegos se jugará el sábado 11 de abril, arrancando a las 4:00 p.m. con el choque entre Pumas y San Juan, donde los dueños de casa llevan ventaja de 1-0 del primer partido.