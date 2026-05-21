Brasilia FC vs Hondupino: Cosas que debes saber de los finalistas del Ascenso

Brasilia FC y Hondupino van a la definición por el título de Clausura 2026 en la Liga de Ascenso de Honduras este próximo sábado a las 3:00 de la tarde en Río Lindo, donde se conocerá el rival de Estrella Roja de Danlí en la finalísima.
Los de San Francisco de Yojoa no la tienen fácil ya que tienen que remontar el 4-1 adverso que cosecharon en Trojes, El Paraíso, pero para eso esperan una buena cantidad de aficionados en el Estadio Filiberto Fernández que tiene un aforo de unas 1,500 personas.
Pero ante todo el marco de esta final, hay situaciones que deberías conocer de ambos clubes ya que uno de ellos podría ser de primera división para la próxima temporada.
CURIOSIDADES DEL HONDUPINO Y BRASILIA
Nunca han sido campeón: En la historia de la Liga de Ascenso esta final es inédita ya que aparte que nunca han levantado el título, jamás habían llegado a una final.
Primer equipo de su localidad: De llegar a Liga Nacional, tanto Hondupino como Brasilia llevarían a su localidad por primera vez fútbol de Liga Nacional. En Trojes, El Paraíso, y en San Francisco de Yojoa jamás han tenido un club en primera.
Jugadores de renombre:
Brasilia FC: Horacio Parham, Denilson Castillo y Dylan Andrade.
Hondupino: Jared Velásquez, Henry Romero, Sonny Fernández, Dereck Willy.
Técnico mundialista: Fredy Escobar, técnico del Brasilia FC es un exjugador del Marathón y mundialista Sub 17 con Honduras en Corea del Sur 2007.
A tres juegos de ser de Liga: El que se corone campeón del Clausura 226 se tendrá que pelear la finalísima contra el Estrella Roja de Danlí a dos partidos.
Reglamento: Si el global termina empatado, el campeón se definirá en la prórroga y en caso de persistir la paridad, se recurrirá a la tanda de penales.