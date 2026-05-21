Brasilia FC vs Hondupino: Cosas que debes saber de los finalistas del Ascenso

Brasilia FC y Hondupino van a la definición por el título de Clausura 2026 en la Liga de Ascenso de Honduras este próximo sábado a las 3:00 de la tarde en Río Lindo, donde se conocerá el rival de Estrella Roja de Danlí en la finalísima.

Los de San Francisco de Yojoa no la tienen fácil ya que tienen que remontar el 4-1 adverso que cosecharon en Trojes, El Paraíso, pero para eso esperan una buena cantidad de aficionados en el Estadio Filiberto Fernández que tiene un aforo de unas 1,500 personas.

Pero ante todo el marco de esta final, hay situaciones que deberías conocer de ambos clubes ya que uno de ellos podría ser de primera división para la próxima temporada.