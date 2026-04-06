Segunda División

Liga de Ascenso en Honduras: Real Sociedad se ilusiona y el campeón recibe duro golpe

Se completaron los resultados de los juegos de ida en octavos de final de la Liga de Ascenso.

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2026-04-06

La Liga de Ascenso de Honduras entró a la parte decisiva del campeonato en el que ya se disputaron todos los juegos de ida de los octavos de final y creando mucha expectativa para lo que serán los partidos de vuelta.

Los primeros duelos comenzaron el sábado 4 de abril, en el que Brasília derrotó a Boca Juniors en 1-0 en Río Lindo, mientras que en San Pedro Sula, Honduras Progreso empató 0-0 ante el Vida de La Ceiba, duelo que se disputó en el estadio Olímpico.

La jornada finalizó el domingo con duelos infartantes, en Tocoa, Real Sociedad pegó primero al Atlético Independiente de Siguatepeque y lo venció 2-1 con doblete de Rony Martinez, así creciendo su ilusión con volver a la máxima categoría del fútbol hondureño.

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Por su parte, Hondupino impuso su localía y derrotó al Social Sol 2-0 en Trojes, El Paraiso, mientras que Arsenal SAO venció sin problemas 3-0 al CD Pirata y puso un pie en los cuartos de final del ascenso.

En Copán se vivió el derbi de la ciudad, en el que Deportes Savio se quedó con el clásico tras ganar el primer duelo de la llave al Cruz Azul Opoa 1-2 en el renovado estadio Sergio Reyes.

Los Pumas visitaron a San Juan en Quimistan y se llevaron el triunfo de 0-1 de regreso a Las Vegas, en el que buscarán liquidar la eliminatoria y cerrar su clasificación a la siguiente ronda.

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La gran sorpresa en los octavos de final de la Liga de Ascenso, fue el triunfo de AFFI Academia en Choluteca de 1-0 sobre Estrella Roja de Danlí, quien es el reciente campeón de la segunda división del balompié catracho.

RESULTADOS DE LOS JUEGOS DE IDA DE LA LIGA DE ASCENSO
Cruz Azul Opoa 1-2 Deportes Savio
Honduras Progreso 0-0 Vida
Affi Academia 1-0 Estrella Roja
Arsenal SAO 3-0 CD Pirata
Hondupino 2-0 Social Sol
Brasilia 1-0 Boca Juniors
Real Sociedad 2-1 Atlético Independiente
San Juan 0-1 Pumas

Los partidos de vuelta de los octavos de final se jugarán el próximo fin de semana entre sábado 11 y domingo 12 de abril, para conocer a los ocho mejores equipos del Ascenso de Honduras.

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Redacción Diez

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