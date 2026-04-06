Liga de Ascenso en Honduras: Real Sociedad se ilusiona y el campeón recibe duro golpe

La Liga de Ascenso de Honduras entró a la parte decisiva del campeonato en el que ya se disputaron todos los juegos de ida de los octavos de final y creando mucha expectativa para lo que serán los partidos de vuelta.

Los primeros duelos comenzaron el sábado 4 de abril, en el que Brasília derrotó a Boca Juniors en 1-0 en Río Lindo, mientras que en San Pedro Sula, Honduras Progreso empató 0-0 ante el Vida de La Ceiba, duelo que se disputó en el estadio Olímpico.

La jornada finalizó el domingo con duelos infartantes, en Tocoa, Real Sociedad pegó primero al Atlético Independiente de Siguatepeque y lo venció 2-1 con doblete de Rony Martinez, así creciendo su ilusión con volver a la máxima categoría del fútbol hondureño.