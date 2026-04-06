Liga de Ascenso en Honduras: Real Sociedad se ilusiona y el campeón recibe duro golpe

La gran sorpresa en los octavos de final de la Liga de Ascenso, fue el triunfo de AFFI Academia en Choluteca de 1-0 sobre <b>Estrella Roja</b> de Danlí, quien es el reciente campeón de la segunda división del balompié catracho.<u><b><a href="https://www.diez.hn/segundadivision">RESULTADOS DE LOS JUEGOS DE IDA DE LA LIGA DE ASCENSO</a></b></u><br />Cruz Azul Opoa 1-2 Deportes Savio<br />Honduras Progreso 0-0 Vida<br />Affi Academia 1-0 Estrella Roja<br />Arsenal SAO 3-0 CD Pirata<br />Hondupino 2-0 Social Sol<br />Brasilia 1-0 Boca Juniors<br />Real Sociedad 2-1 Atlético Independiente<br />San Juan 0-1 PumasLos partidos de vuelta de los octavos de final se jugarán el próximo fin de semana entre sábado 11 y domingo 12 de abril, para conocer a los ocho mejores equipos del <b>Ascenso de Honduras</b>.