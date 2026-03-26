Mathías Techera revela su nueva etapa en Honduras, las finales que perdió y su logro más importante: "Sufrí mucho..."

<b>Mathías Techera</b> es uno de los muchos futbolistas extranjeros que se enamoran de las maravillas que ofrece un país como <b><a href="https://www.diez.hn/laseleccion">Honduras</a></b>, el defensor uruguayo ha realizado una amplia carrera dentro del país jugando para clubes como <b>Vida, Marathón, Lobos UPN</b>, equipo con el que llegó a los 100 partidos oficiales en <b>Liga Nacional</b> y ahora se encuentra en la segunda división del balompié catracho con el <b>Independiente</b> de <b>Siguatepeque</b>. Fuera del mundo deportivo, el charrúa supo aprovechar su estadía en Honduras, logrando formalizar una familia con su pareja en <b>Tegucigalpa</b>, y en el que hace poco se convirtió en padre de una pequeña, llenando de felicidad la parte emocional y sumando una nueva motivación para su carrera profesional.