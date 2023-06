Sandro Cárcamo anuncia su retiro del fútbol consiga o no el ascenso con Platense: “Todo empezó aquí a los 16 años”

“No tenemos que desesperarnos, tenemos que hacer un gol en 90 minutos, no queremos que se defina en los penales”, dijo Cárcamo respecto al que podría ser su último partido en su carrera.

¿Tienes mucha nostalgia por lo que has pasado en el equipo?

Creo que si se logra el ascenso (queda pensando por unos segundos) los ciclos se terminan. Uno nunca sabe, pero sí, ya basta. Me gustaría retirarme con Platense ascendiendo a primera.

Se podría decir que sí, son cosas que pasan. Ahora ya no nos sirve eso. Lo que nos sirve ahora es el domingo a domingo, lo que pase en nuestra cancha para ser campeón.

¿ Fue en Real Sociedad tu mejor etapa como futbolistas o no? Jugaste un par de finales...

Este domingo puede ser su último juego, ¿cómo te lo imaginas?

La verdad que no he pensado que es mi último partido, sino que he pensado que nosotros vamos a salir campeones porque tenemos un buen grupo y que Dios ha estado con nosotros.

¿Te sientes el líder de Platense por tu veteranía y experiencia?

La verdad que no, aquí somos todos. Está Jorge (Cardona) y Marcos Martínez, que tienen muchos años en Platense y además son porteños.

¿Cómo defines a Platense?

Este es un equipo de garra, de mucha lucha, y eso nunca debemos dejar de hacer.

¿Cuánto influyó la llegada el técnico Rommel Salgado para devolver protagonismo al Platense?

Es un gran entrenador, buena persona. Nos acoplamos bien, hoy gracias a Dios podemos jugar una final.

¿Qué opinas del rival, Génesis?

Es un rival difícil, como los demás. Desde que entramos a la etapa de los cruces frente al San Juan hemos enfrentado a equipos complicados. Génesis tiene muchos jugadores de renombre, ojalá podamos ganar nosotros la final.