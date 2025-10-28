Centroamérica

Devron García sueña con clasificar a la final, mensaje a la afición y sobre los fallos de Real España: "Solo es un gol"

El defensa de Real España deja mensaje a la afición aurinegra y confía que pueden sacar el resultado en Guatemala y clasificar a la fianl.

  • Devron García sueña con clasificar a la final, mensaje a la afición y sobre los fallos de Real España: Solo es un gol

    El defensa de Real España se mostró motivado previo al duelo ante Xelajú de Guatemala.
2025-10-28

Real España no tiene chance a fallar ante el Xelajú de Guatemala, luego de empatar 1-1 el pasado miércoles, marcador que favorece muy poco a La Máquina de Jeaustin Campos en sus aspiraciones de llegar a la final de la Copa Centroamericana.

El defensor Devron García ve con optimismo poder sacar el resultado en suelo guatemalteco y haciendo referencia en tono de broma sobre las puntadas que recibió luego de un mal cabezazo en el encuentro disputado frente al Olimpia expresó: “En el partido uno se olvida de eso, creo que la motivación es extra, un golpe en la cabeza pasa a segundo plano, tenemos la motivación y hemos luchado tanto por estar en esa final, estamos a un paso y no podemos dejarla ir”.

Aparicio ilusiona a Real España y quiere una final ante Olimpia en Copa Centroamericana: "El fútbol te da revanchas"

Continuó diciendo: “Cinco puntos me hicieron luego de un cabezazo con Jerry (Bengtson) pero bueno, no paso a más solo son cinco puntos y esperamos en Dios que ya para mañana estemos al 100 y si el profe cuenta con uno, dar el máximo y dar la vida por estos colores y para pasar a la final”, sentenció.

El defensor de la maquina señaló: “Hemos venido de menos a más, nos ha tocado equipos muy fuertes y ahora pues toca ir a Guatemala a hacer un partido muy inteligente, sabemos que Xelajú es un equipo muy ordenado, pero nosotros tenemos que ir a buscar la victoria. Solo es un gol y esperamos en Dios que se pueda lograr”.

Devron recordó la afición aurinegra y les dejó un mensaje de agradecimiento por su apoyo a lo largo del torneo: “Agradecerle a la afición por el acompañamiento que nos ha dado durante todo el torneo, yo sé que para allá van y bueno, agradecerles, va a ser muy importante el aliento de ellos allá y esperamos en Dios que al final del partido podamos celebrar con las personas que vayan allá”, expresó.

El zagueron aurinegros se refirió a los fallos y sobre el estudio hecho al rival en el encuentro de ida también señaló: “Un equipo muy ordenado tácticamente, por allí creo que nosotros también dejamos escapar la ventaja en casa, pero bueno, ya pasó. Tuvimos ocasiones de gol que no pudimos concretar también, una equivocación de nosotros y ellos la aprovecharon pero bueno así es el futbol, y bueno ya sabemos más o menos, ya los hemos estudiado, esperamos en Dios que mañana hagamos un partido perfecto y va a ser importante dejar el marco en cero. Sabemos que adelante tenemos jugadores con gran calidad que seguramente las que le queden las puedan finalizar”.

Real España va por otro milagro en Guatemala: lo que necesita para clasificar a la final de la Copa Centroamericana 2025

Sobre una posible final hondureña respondió: “Nosotros estamos pensando en nosotros primeramente en nosotros y que podamos clasificar. Sabemos lo que representa Olimpia, pero nosotros estamos enfocados en lo de nosotros, ya el que pase al final bienvenido sea, pero nosotros tenemos esa mentalidad de poder pasar a esa gran final, como dije este grupo está muy motivado y esperamos en Dios que lo podamos lograr”, finalizó el central aurinegro.

¿CUÁNDO JUEGA REAL ESPAÑA VS XELAJÚ?

Real España enfrentará al Xelajú este miércoles 29 de octubre a las 8:30 de la noche por el juego de vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana 2025 en el Estadio Mario Camposeco, la Máquina va en búsqueda de sacar un resultado que lo ubique en la gran final.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
Copa Centroamericana
|
Devron García
|
Real España
|
Xelajú
|