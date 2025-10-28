Devron García sueña con clasificar a la final, mensaje a la afición y sobre los fallos de Real España: "Solo es un gol"

El defensor Devron García ve con optimismo poder sacar el resultado en suelo guatemalteco y haciendo referencia en tono de broma sobre las puntadas que recibió luego de un mal cabezazo en el encuentro disputado frente al Olimpia expresó: “En el partido uno se olvida de eso, creo que la motivación es extra, un golpe en la cabeza pasa a segundo plano, tenemos la motivación y hemos luchado tanto por estar en esa final, estamos a un paso y no podemos dejarla ir”.

Real España no tiene chance a fallar ante el Xelajú de Guatemala, luego de empatar 1-1 el pasado miércoles, marcador que favorece muy poco a La Máquina de Jeaustin Campos en sus aspiraciones de llegar a la final de la Copa Centroamericana.

Continuó diciendo: “Cinco puntos me hicieron luego de un cabezazo con Jerry (Bengtson) pero bueno, no paso a más solo son cinco puntos y esperamos en Dios que ya para mañana estemos al 100 y si el profe cuenta con uno, dar el máximo y dar la vida por estos colores y para pasar a la final”, sentenció.

El defensor de la maquina señaló: “Hemos venido de menos a más, nos ha tocado equipos muy fuertes y ahora pues toca ir a Guatemala a hacer un partido muy inteligente, sabemos que Xelajú es un equipo muy ordenado, pero nosotros tenemos que ir a buscar la victoria. Solo es un gol y esperamos en Dios que se pueda lograr”.

Devron recordó la afición aurinegra y les dejó un mensaje de agradecimiento por su apoyo a lo largo del torneo: “Agradecerle a la afición por el acompañamiento que nos ha dado durante todo el torneo, yo sé que para allá van y bueno, agradecerles, va a ser muy importante el aliento de ellos allá y esperamos en Dios que al final del partido podamos celebrar con las personas que vayan allá”, expresó.

El zagueron aurinegros se refirió a los fallos y sobre el estudio hecho al rival en el encuentro de ida también señaló: “Un equipo muy ordenado tácticamente, por allí creo que nosotros también dejamos escapar la ventaja en casa, pero bueno, ya pasó. Tuvimos ocasiones de gol que no pudimos concretar también, una equivocación de nosotros y ellos la aprovecharon pero bueno así es el futbol, y bueno ya sabemos más o menos, ya los hemos estudiado, esperamos en Dios que mañana hagamos un partido perfecto y va a ser importante dejar el marco en cero. Sabemos que adelante tenemos jugadores con gran calidad que seguramente las que le queden las puedan finalizar”.