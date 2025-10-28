Devron García sueña con clasificar a la final, mensaje a la afición y sobre los fallos de Real España: "Solo es un gol"

<b>Real España </b>no tiene chance a fallar ante el <b>Xelajú </b>de Guatemala, luego de empatar 1-1 el pasado miércoles, marcador que favorece muy poco a La Máquina de Jeaustin Campos en sus aspiraciones de llegar a la final de la <b>Copa Centroamericana.</b>El defensor <b>Devron García </b>ve con optimismo poder sacar el resultado en suelo guatemalteco y haciendo referencia en tono de broma sobre las puntadas que recibió luego de un mal cabezazo en el encuentro disputado frente al Olimpia expresó: “En el partido uno se olvida de eso, creo que la motivación es extra, un golpe en la cabeza pasa a segundo plano, tenemos la motivación y hemos luchado tanto por estar en esa final, estamos a un paso y no podemos dejarla ir”.