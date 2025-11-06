Diego Vásquez palpita la eliminatoria mundialista y deja claro mensaje a la Selección Nacional: "Es una oportunidad para el fútbol hondureño"

Tras la llegada del estratega argentino, el club ha logrado tres victorias, tres derrotas y un empate. Estos resultados mantienen al equipo en la octava posición del campeonato con 21 unidades y empatado en puntos con el rival al que derrotó en su último partido: el Xelajú , finalista de la Copa Centroamericana .

El técnico Diego Vásquez pasa un tiempo agradable en el fútbol chapín luego de ser contratado por el Marquense , equipo que se salvó del descenso la temporada pasada y que hoy se mantiene en puestos de clasificación en el torneo Apertura de la Liga Nacional de Guatemala .

Diario DIEZ conversó con Diego Vázquez sobre su nueva aventura en el fútbol centroamericano y en la charla abordó varios temas como la eliminatoria de Concacaf y, además, elogió a su hijo Mathías Vásquez por lo que está haciendo en el presente campeonato local y por lo que realizó en la Copa Centroamericana.

El Marquense jugará como visitante su siguiente juego ante el Mictlán el próximo 8 de noviembre. Si logra la victoria y esta se combina con otros resultados, los “Leones de San Marcos” podrían alcanzar la quinta posición del certamen guatemalteco.

Por otro lado, también habló acerca de su salida en Motagua y respondió sinceramente ante las malos tratos hacia las leyendas de la institución azul. "Merecía más tiempo, el equipo estaba en reconstrucción después de ser campeón”, disparó en medio de este buen mano a mano.

LA ENTREVISTA

-Profe, ¿qué tal ha sido esta experiencia en el fútbol chapín?

La verdad que bastante bien. Hasta el momento encontramos un equipo con un rendimiento de un 30% y creo que lo hemos mejorado bastante. Ya prácticamente tenemos un 50-60% de mejoría, así que esperamos seguir por ese camino. Encontramos un equipo que no estaba bien en la parte física y también un plantel limitado, bastante limitado. De hecho, eso es lo que hemos estado pidiendo, pero hay algunos detalles por los cuales no se ha podido incorporar ningún jugador, como en el caso de Blackburn, que trajo mal un documento y no se pudo sumar. Pero estamos trabajando y tratando de mejorar al equipo con el material que tenemos.

-Profe, hablando sobre eso, anteriormente había tenido la oportunidad de ir al fútbol chapín con Municipal. Ahora está con Marquense, un proyecto que la temporada pasada parecía que iba a descender, pero un tema administrativo lo mantuvo en primera división y ahora está en puestos de clasificación.

Bueno, con el tema de Municipal en su momento pedí las disculpas correspondientes. Es algo que volvería a hacer, porque hay técnicos que se mueren y jamás dirigen una selección. Para mí estar un año y dos meses en la selección de Honduras, dirigir Copa Oro, fue un orgullo. Creo que lo hicimos bastante bien, así que no hay nada que reprocharme. Sí, pedirle disculpas en su momento a la gente de Municipal, que es un gran equipo, pero sé que en el fondo el presidente lo entendió de la mejor manera, aunque no le gustó el tema por una cuestión lógica. Con Marquense, como te digo, estamos tratando de mejorar. Hay muchas cosas que ordenar en el club, pero de a poco vamos avanzando, y creo que en el mes que tenemos acá se ha visto la mejoría del equipo.

-Profe, en cuanto a su adaptación, ¿le ha gustado Guatemala y la ciudad en la que está? ¿Cómo ve la competencia en el fútbol guatemalteco?

La verdad que es un campeonato interesante donde las localidades son muy fuertes. Estamos en San Marcos, que es una ciudad que tiene 2,400 metros de altura. Me gusta, es pintoresca, la gente es muy agradable. Está a una hora de Xela, y Guatemala está como a más de cinco horas; hay viajes largos. Por ejemplo, a Cobán tuvimos que viajar toda la noche porque es un trayecto casi de 16 horas por el tráfico y las carreteras. Es un torneo muy competitivo donde las localidades pesan bastante.Nosotros como local ya hemos sacado 10 puntos, le ganamos a Antigua, a Comunicaciones y ayer a Xela, que va a jugar la final de la Copa Centroamericana. Fue un partido difícil, pero lo pudimos ganar con mucho orden y esfuerzo.

-¿Le sorprendió ver a Xela llegando a estas instancias y a quién ve como favorito: Liga Deportiva Alajuelense o Xela?

Fue un partido parejo con Real España. Xela tiene jugadores que juegan muy bien y un técnico con tiempo dirigiendo al equipo, por lo que tiene un sistema armonizado y mecanizado. Tiene jugadores de buen pie y delanteros peligrosos. Es un equipo complicado para cualquiera. Estas finales son muy parejas, se definen por mínimos detalles. No te podría decir que hay un favorito, los dos equipos están ahí por mérito propio. Será un partido interesante donde la localía pesará mucho. El que saque ventaja de local seguramente será el campeón centroamericano.

¿Sorprende que ambos equipos hondureños, Real España y Olimpia, quedarán eliminados de las semifinales?

Sí, fueron partidos muy cerrados. Dos series se definieron por penales, donde influye mucho la fortaleza del arquero. Son pequeños detalles que definen una final. No quiere decir que porque erraron penales haya diferencia entre un fútbol y otro, sino que fue el momento. Anímicamente llegaron mejor los equipos que pasaron, en este caso Alajuelense y Xela, y Cartaginés que eliminó a Motagua. Las tres series fueron muy parejas.

-¿Pega emocionalmente que dos equipos ticos hayan eliminado a dos hondureños?

No, no tiene nada que ver. Los equipos son una cosa y las selecciones otra. Las selecciones tienen muchos legionarios, y cuando los jugadores están en selección cambian completamente el chip. Es muy difícil establecer qué tanto te afecta en lo anímico, porque son competencias diferentes.

¿No cree que pueda afectar, por ejemplo, en el caso de Menjívar, el portero titular?

No, Menjívar es un gran arquero. Ha demostrado fortaleza mental en los momentos claves y para nada le va a afectar. Es un juego con tres resultados posibles. La eliminación puede dolerle por su club, pero no influirá en la selección.

-Profe, sobre Motagua, ¿ha seguido los partidos de Mathías Vázquez? ¿Cómo lo ha visto después de su salida?

Mathías sigue creciendo. Esperemos que lo siga haciendo y que le vaya bien al equipo. Le hizo un gol importante a la Liga, lástima que no sirvió para avanzar, pero fue un gol importante. Javier López lo ha estado poniendo por izquierda, y creo que ahí también lo hace muy bien. Con 18 años ya tiene partidos internacionales y más de 12 goles en primera. Tiene que seguir creciendo porque está en una edad clave para su desarrollo.

-¿Cree que pudo haber sido momento para llamarlo a la selección?

Lo llamaron a un microciclo y estuvo en la selección olímpica. Creo que está bien que no se salten procesos, que vaya creciendo poco a poco y llegue fortalecido a la selección mayor. Por ahora no lo convocaron, pero debe seguir mejorando para futuras oportunidades.

-¿Qué cree que le falta mejorar a Mathías?

Está joven, tiene muchas cosas por mejorar: movimientos de delantero, fortalecerse físicamente, mejorar el juego de espaldas, hacer más diagonales... Son detalles que está trabajando con su técnico. Mi principal consejo es que le haga caso y siga sus indicaciones.

-Se habla de que Motagua no cuida a sus leyendas. ¿Cree que salió por la puerta de atrás del club?

No, le tengo mucho cariño a la gente de Motagua por todo lo vivido como jugador. Estoy agradecido con los directivos. No pregunto mucho cuando me ponen ni cuando me sacan. No me gustó, lógicamente, porque pensaba que merecía más tiempo, el equipo estaba en reconstrucción después de ser campeón. Me llamó la atención que no respetaran el proyecto, pero entiendo que es parte del fútbol. Las dos veces que me cesaron no estuve de acuerdo, pero lo acepto. Les tengo mucho cariño y deseo que les vaya bien, sobre todo por Matías. Lo único que no me gusta es que parte de la afición y la prensa quieran bajarle el mérito al título que logramos y la clasificación a Concachampions, que fue hace poco. Eso tiene un valor enorme, ganarle un campeonato a Olimpia y clasificar fue un logro muy importante para la institución.

-Profe, hoy vemos una dupla que usted formó, Rodrigo y Agustín Auzmendi, los hermanos que ahora brillan en Primera División de Argentina.

Me pone muy contento por los dos. Salimos campeones juntos y aportaron mucho con sus goles. A Rodrigo lo fuimos llevando de a poco. Recuerdo que en sus primeros partidos con la UPN lo silbaban, pero luego se adaptó y terminó siendo campeón con su hermano.

Ahora Rodrigo es dirigido por Pedro Troglio en Banfield.

Sí, me alegra que le esté yendo bien en Banfield, que es un gran equipo. Qué bueno que jugadores que estuvieron en el fútbol hondureño puedan pasar a la Primera Argentina. Eso les abre puertas a otros y eleva el nivel del fútbol hondureño.

Profe, se acercan las eliminatorias mundialistas. Honduras tiene la necesidad de sumar triunfos. ¿Cree que clasificará al Mundial?

Esperemos que sí, ese es el deseo. Tiene una oportunidad única, ganando de visita a Nicaragua da un paso gigante hacia el Mundial. Es una oportunidad importante para el fútbol hondureño.

-De no hacerlo, tendrá una complicada visita a Costa Rica.

Sí, por eso tiene que centrar toda la energía en ganarle a Nicaragua. Luego podrá cerrar en Costa Rica de la mejor manera.

-Usted conoce bien Costa Rica, ¿qué le recomendaría a la selección hondureña?

Primero, concentrarse en el partido contra Nicaragua, que no será fácil. Es en cancha sintética y ellos la manejan muy bien. Hay que estar fuertes en ese primer juego y después ir a Costa Rica con un buen resultado para cerrar la clasificación.

-Ante la baja del Choco Lozano, ¿cuánto pesa no tener jugadores como él, Denil Maldonado o Julián, que venían evolucionando?

Siempre hay bajas por lesiones o rendimiento. Es normal. Creo que el profesor tiene material para suplantarlos. Esperemos que los que estén lo hagan bien y logren el objetivo.

-¿Es merecido el llamado de Gio Puerto y Derek Moncada, que han hecho bien las cosas en la Liga Nacional?

Sí, si están en buen momento, merecen la oportunidad. Gio es goleador y Derek ha crecido mucho en Olimpia, marca diferencia cuando entra. Si el profesor los llamó es porque se lo ganaron.

-¿Se había tardado este llamado para Gio Puerto?

No puedo hablar mucho porque acá no veo tantos partidos de Platense. Lo vi contra Motagua y se nota que tiene buenas condiciones. Esperemos que siga creciendo.

-Por último, ¿quién es su favorito para ser campeón de la Liga Nacional?

Está parejo. Todos los grandes están fuertes: Motagua, Olimpia, Marathón, Real España, Potros... todos están peleando. Con el nuevo formato habrá que ver cómo se desarrolla, pero ojalá sea un torneo competitivo y atractivo para la gente.