El Salvador vuelve a un mundial después de varios años: La Selecta buscará hacer historia con una nueva generación

El fútbol salvadoreño vivirá nuevamente la emoción de un Mundial juvenil, algo que no ocurría desde hace más de 12 años. La Selección Sub-17 será la encargada de representar al país centroamericano en Qatar 2025, mismo mundial al que Honduras asistirá. La Selecta le ha devuelto la ilusión a una afición que aún recuerda con orgullo la gesta de Turquía 2013, cuando la selección Sub-20 hizo historia al disputar por primera y única vez una Copa del Mundo juvenil.

Turquía 2013: la hazaña que marcó una generación

Han pasado 12 años desde aquella inolvidable aventura en suelo turco, donde un grupo de jóvenes talentos salvadoreños —entre ellos Rolando Morales, Diego Coca, Jairo Henríquez, Richard Menjívar, Olivier Ayala, José “Puma” Peña y Maikon Orellana— puso en alto el nombre del país. El 23 de junio de 2013, El Salvador debutó en el Mundial Sub-20 frente al anfitrión, Turquía, cayendo 3-0. Sin embargo, la alegría llegó tres días después, el 26 de junio, en el estadio Kadir Has de Kayseri. Ese día, la Selecta Sub-20 venció 2-1 a Australia, consiguiendo la primera victoria salvadoreña en un Mundial FIFA. Los goles de José Peña “el Puma” y Diego Coca quedaron grabados en la memoria colectiva del país. Aquella experiencia no solo fue un logro deportivo, sino también un recordatorio del potencial futbolístico que existe en El Salvador. Desde entonces, se insiste en la necesidad de consolidar procesos y estructuras que permitan aprovechar ese talento más allá de generaciones espontáneas. En ese sentido, la Fundación Educando a un Salvadoreño (FESA) ha sido clave en el desarrollo de nuevos futbolistas.

Qatar 2025: el regreso de la ilusión

Doce años después, una nueva generación toma la responsabilidad para hacer historia. La Selección Sub-17, dirigida por Juan Carlos Serrano, regresa a un Mundial juvenil, esta vez en Qatar 2025, con el objetivo de escribir otro capítulo histórico. En febrero de 2025, el combinado nacional selló su clasificación en Ciudad de Guatemala tras imponerse a Islas Caimán (8-0), Santa Lucía (2-0) y lograr un valioso 2-1 ante Jamaica, resultado que les dio el boleto mundialista.

El plantel, formado por jugadores tanto de la liga local como de academias internacionales, destaca por su orden táctico, intensidad y confianza en el talento nacional. Entre las figuras más destacadas se encuentran Luis Tobar, Brandon Ramírez, Rafael Inojosa, Azyk Gómez y Jefferson Perla, pilares en el proceso clasificatorio.

