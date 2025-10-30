El Salvador vuelve a un mundial después de varios años: La Selecta buscará hacer historia con una nueva generación

Han pasado 12 años desde aquella inolvidable aventura en suelo turco, donde un grupo de jóvenes talentos salvadoreños —entre ellos Rolando Morales, Diego Coca, Jairo Henríquez, Richard Menjívar, Olivier Ayala, José “Puma” Peña y Maikon Orellana— puso en alto el nombre del país.El 23 de junio de 2013, El Salvador debutó en el Mundial Sub-20 frente al anfitrión, Turquía, cayendo 3-0. Sin embargo, la alegría llegó tres días después, el 26 de junio, en el estadio Kadir Has de Kayseri. Ese día, la Selecta Sub-20 venció 2-1 a Australia, consiguiendo la primera victoria salvadoreña en un Mundial FIFA. Los goles de José Peña “el Puma” y Diego Coca quedaron grabados en la memoria colectiva del país.Aquella experiencia no solo fue un logro deportivo, sino también un recordatorio del potencial futbolístico que existe en El Salvador. Desde entonces, se insiste en la necesidad de consolidar procesos y estructuras que permitan aprovechar ese talento más allá de generaciones espontáneas. En ese sentido, la Fundación Educando a un Salvadoreño (FESA) ha sido clave en el desarrollo de nuevos futbolistas.