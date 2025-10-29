La Sub 17 de Honduras viajó a Qatar: ¿Cuándo debuta la selección y quiénes son los rivales de la 'H'?

<b>Porteros</b><br />Robben Anderson, Platense<br />Eliezer Fuentes, FC Dallas (USA)<br />Noel Valladares, Olimpia<br /><br /><b>Defensas</b><br />Denzel Arzú, Olimpia<br />Yensel Morales, Olimpia<br />Emmanuel Martín, Motagua<br />José Oyuela, Motagua<br />Osmel Medina, Génesis PN<br /><br /><b>Volantes</b><br />Alexander Álvarez, Platense<br />Yeison Arriola, Platense<br />Cristopher Vega, Real España<br />Mike Arana, Real España<br />Edward Amador, UPNFM<br />Yochua Palacios, Real España<br />Darell Oliva, Motagua<br />Brayan Cortés, Olimpia<br />Nicolás Balbas, Deportivo La Coruña (España)<br /><br /><b>Delanteros</b><br />David Flores, Olimpia<br />Luis Suazo, Sporting Braga (Portugal)<br />Marcos Reyes, Victoria<br />Reagan Bodden, Real España