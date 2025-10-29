La Sub 17 de Honduras viajó a Qatar: ¿Cuándo debuta la selección y quiénes son los rivales de la 'H'?

La Selección

Honduras sera dirigida por Israel Canales, quien va a su sexto Mundial, pero primero como líder del cuerpo técnico.

2025-10-29

La Selección sub 17 de Honduras viajó este miércoles hacia Qatar para encarar la Copa del Mundo, que lo hará siendo dirigido por el hondureño Israel Canales, quien cumplirá su sexto mundial menor siendo parte de cuerpos técnicos.

El elenco catracho debutará en el Mundial el martes 4 de noviembre a las 6:30 am. En esta primera presentación, el equipo catracho enfrentará a Brasil, uno de los rivales más fuertes del torneo.

El calendario oficial de los partidos para Honduras en la fase de grupos del Mundial quedó definido con tres encuentros. Luego del debut contra los brasileños, la "H" sub 17 jugará contra Zambia el viernes 7 de noviembre a las 9:45 am y cerrará la fase inicial enfrentando a Indonesia el lunes 10 de noviembre a las 8:45 am.

Denzel Cruz, el Sub 17 que se metió a última hora a la convocatoria para el Mundial y que es sobrino de un exfigura de Liga Nacional

Este torneo juvenil, que dará inicio oficialmente el lunes 3 de noviembre y finalizará el jueves 27 del mismo mes, reúne a los mejores talentos del fútbol mundial en la categoría Sub 17. Honduras llega con la ilusión de dejar en alto el nombre del país y mostrar el potencial de sus jóvenes futbolistas.

El viaje de la selección sub 17 rumbo a Qatar se realizó con entusiasmo y apoyo de sus familiares, quienes despidieron en el aeropuerto a los muchachos antes de cumplir uno de sus grandes sueños: jugar un Mundial. Entre los jugadores destacados está Yeison Arriola, José Oyuela, Mike Arana, Yoshua Palacios y Luis Suazo, hijo del mítico David Suazo.

La última competencia Sub 17 a la que había asistido Honduras fue en la India 2017 en aquella selección que era liderada por Luis Palma, Zapatilla Mejía y Cristian Moreira

La Sub 17 de Honduras que competirá en el Mundial de Qatar 2025.

LOS CONVOCADOS

Porteros
Robben Anderson, Platense
Eliezer Fuentes, FC Dallas (USA)
Noel Valladares, Olimpia

Defensas
Denzel Arzú, Olimpia
Yensel Morales, Olimpia
Emmanuel Martín, Motagua
José Oyuela, Motagua
Osmel Medina, Génesis PN

Volantes
Alexander Álvarez, Platense
Yeison Arriola, Platense
Cristopher Vega, Real España
Mike Arana, Real España
Edward Amador, UPNFM
Yochua Palacios, Real España
Darell Oliva, Motagua
Brayan Cortés, Olimpia
Nicolás Balbas, Deportivo La Coruña (España)

Delanteros
David Flores, Olimpia
Luis Suazo, Sporting Braga (Portugal)
Marcos Reyes, Victoria
Reagan Bodden, Real España

