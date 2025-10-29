La Sub 17 de Honduras viajó a Qatar: ¿Cuándo debuta la selección y quiénes son los rivales de la 'H'?

La Selección sub 17 de Honduras viajó este miércoles hacia Qatar para encarar la Copa del Mundo, que lo hará siendo dirigido por el hondureño Israel Canales, quien cumplirá su sexto mundial menor siendo parte de cuerpos técnicos.

El elenco catracho debutará en el Mundial el martes 4 de noviembre a las 6:30 am. En esta primera presentación, el equipo catracho enfrentará a Brasil, uno de los rivales más fuertes del torneo.

El calendario oficial de los partidos para Honduras en la fase de grupos del Mundial quedó definido con tres encuentros. Luego del debut contra los brasileños, la "H" sub 17 jugará contra Zambia el viernes 7 de noviembre a las 9:45 am y cerrará la fase inicial enfrentando a Indonesia el lunes 10 de noviembre a las 8:45 am.