Benguché entierra las eliminaciones de Olimpia en Copa Centroamericana y halaga al Motagua: "Vamos paso a paso"

El delantero de Olimpia se olvidó de los resultados negativos en las primeras y respondió sobre la posible candidatura del león para ganar la Copa Centroamericana.

2025-08-28

Dos torneos de Copa Centroamericana de Concacaf se convirtieron en tremendos infiernos para Olimpia, quien ayer se desahogó tras clasificar primero de su grupo en la tercera edición.

Jorge Benguché, delantero merengue, mencionó que el Rey de Copas hizo bien las cosas para avanzar de ronda y destacó el gran trabajo de sus compañeros en la primera fase.

"El Toro" habló de su gol ante Xelajú, del buen momento que vive y halagó la personalidad del Motagua que eliminó al Saprissa en la fase de grupos. ¿Olimpia es el candidato al título?

Olimpia recibe millonario premio tras clasificar primero en la fase de grupos de la Copa Centroamericana

DECLARACIONES EN ZONA MIXTA

Inicio complicado, pero anotaste un golazo de cabeza
Sí, por ahí se me dio el gol, gracias a Dios, gracias al trabajo del equipo. Y bueno, se logra una clasificación, que es lo más importante.

Parece que la Copa Centroamericana te viene bien, ¿qué te motiva?
Sí, por ahí son partidos internacionales, creo que por ahí el equipo sale de una manera muy distinta, muy diferente. Creo que salimos con muchas ganas, más esta copa por todo lo que veníamos arrastrando. Y bueno, muy alegre, muy contento por la clasificación del día de hoy.

¿Es un desahogo volver a pasar la fase de grupos luego de que en dos ocasiones se les negó?
Sí, bueno, por ahí en los torneos anteriores el equipo creo que hizo un muy buen trabajo. Porque por ahí en la tabla, por los temas de los goles, no pudimos clasificar. Pero bueno, el equipo en este torneo dio otra cara, nos mostramos muy diferentes.

Espinel se emociona al saber que la afición llora con la clasificación y el mensaje al Olimpia: “No todo será color de rosa...”

¿Olimpia es el candidato fuerte para ganar la Copa Centroamericana?
Vamos paso a paso, creo que vamos partido a partido. Se logra una clasificación muy importante, creo que por ahí se viene un partido muy difícil. Estoy más que seguro que va a ser un partido muy difícil. Pero bueno, vamos paso a paso y a afrontar el partido que toque.

Vienen los partidos Eliminatorios de Concacaf, ¿cómo se siente?
Estamos trabajando, creo que me estoy preparando por cualquier cosa que pueda pasar. Creo que por ahí hay que estar listo y bueno, como les dije, muy contento de que las cosas se estén dando bien. Y bueno, a seguir por esa línea

Levantas la mano para la H, Jorge, ¿ese es tu sueño? ¿Estar ahí y poder ir asegurándote un puesto para estar en el Mundial?
Obviamente, creo que todos nosotros, todos los jugadores trabajamos para estar ahí. Creo que es la motivación de todos nosotros. Y bueno, primeramente Dios se nos pueda dar a mis compañeros y a mí, a trabajar y a darle con todo.

¿Cómo califica en general, me gustaría saber tu perspectiva, de los equipos hondureños? Motagua ayer pasa en una cancha complicada, que es el Estadio Ricardo Saprissa
Creo que por ahí es muy bueno para el país. Ayer el Motagua se clasifica en una cancha muy difícil, en un equipo muy complicado como es el Saprissa. Y no, es muy bueno que estemos clasificados. Por ahí mostramos la cara por el país. Y nada, a tratar de seguir luchando, a seguir peleando en el torneo.

Carlos Castellanos

