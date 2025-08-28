Benguché entierra las eliminaciones de Olimpia en Copa Centroamericana y halaga al Motagua: "Vamos paso a paso"

<b>¿Olimpia es el candidato fuerte para ganar la Copa Centroamericana?</b><br />Vamos paso a paso, creo que vamos partido a partido. Se logra una clasificación muy importante, creo que por ahí se viene un partido muy difícil. Estoy más que seguro que va a ser un partido muy difícil. Pero bueno, vamos paso a paso y a afrontar el partido que toque.<b>Vienen los partidos Eliminatorios de Concacaf, ¿cómo se siente?</b><br />Estamos trabajando, creo que me estoy preparando por cualquier cosa que pueda pasar. Creo que por ahí hay que estar listo y bueno, como les dije, muy contento de que las cosas se estén dando bien. Y bueno, a seguir por esa línea<b>Levantas la mano para la H, Jorge, ¿ese es tu sueño? ¿Estar ahí y poder ir asegurándote un puesto para estar en el Mundial?</b><br />Obviamente, creo que todos nosotros, todos los jugadores trabajamos para estar ahí. Creo que es la motivación de todos nosotros. Y bueno, primeramente Dios se nos pueda dar a mis compañeros y a mí, a trabajar y a darle con todo.<b>¿Cómo califica en general, me gustaría saber tu perspectiva, de los equipos hondureños? Motagua ayer pasa en una cancha complicada, que es el Estadio Ricardo Saprissa</b><br />Creo que por ahí es muy bueno para el país. Ayer el Motagua se clasifica en una cancha muy difícil, en un equipo muy complicado como es el Saprissa. Y no, es muy bueno que estemos clasificados. Por ahí mostramos la cara por el país. Y nada, a tratar de seguir luchando, a seguir peleando en el torneo.