La picante confesión de fichaje del Alajuelense en su presentación: “Soy saprissista, no puedo engañar a la gente”

“La gente sabe que soy saprissista. No puedo decir que soy liguista en estas cuatro semanas. Cuando los resultados no salgan, seré el primero en ser señalado y tengo lomo para soportar las críticas” dijo el experimentado centrocampista ofensivo en su presentación realizada este martes.

“Soy un gran profesional y me ha caracterizado toda mi carrera, hoy me debo a Liga Deportiva Alajuelense por lo que la única forma de dar réditos es con el título y esforzándome. Entiendo que un punto de la afición no estaba agradada de mi llegada, pero desde el miércoles siguiente espero ser titular con el respeto de mis compañeros y demostrar a ellos por qué fui contratado por Alajuelense y la única forma es aportando de la forma que tenga que aportar”, añadió.

Michael Barrantes ganó siete títulos de Primera División y una Liga Concacaf en sus dos etapas con el Monstruo Morado. Su fichaje por los rojiblancos representa el ocaso de una carrera llena de éxitos nacionales, por lo que solo espera disfrutar su nueva etapa.