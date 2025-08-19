¡Punto de oro! Olimpia le roba el triunfo al Águila de El Salvador y acaricia el pase a cuartos de final de Copa Centroamericana

Gregori Díaz se perdió dos ocasiones firmes de gol ante la meta de Edrick Menjívar, quien estuvo bien en su zona defensiva. Y Dixon Rivas dejó escapar la oportunidad más cerca a las redes, no remató bien y se fue a un costado el balón. Era más el local en esos momentos.Al minuto 29 llegó el invitado especial. Robo en la media cancha y Mauro Caballero cedió al experimentado Darwin Cerén y de primera la clavó para el 1-0. Los locales cedieron terreno mediante pasaron los minutos y cuando menos lo esperaban, el <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/benigno-pineda-admite-que-menjivar-y-souza-expulsados-hubo-penal-real-espana-olimpia-BA27057431" target="_blank">Olimpia </a></b>se fue al ataque, donde no perdonaron en esta ocasión.Saque de banda de Marcos Montiel que desvío Yustin Arboleda y fiel a la cita apareció el futbolista más frío de Honduras, Jerry Bengtson para enviar el esférico al fondo del arco de la cabaña defendida por Benji Villalobos cerca del final de la primera parte en la noche guanaca.