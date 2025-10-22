Xabi Alonso celebra: el futbolista del Real Madrid que encendió las alarmas, pero podrá jugar el Clásico ante Barcelona

<b>Raúl Asencio</b>, central del <b>Real Madrid</b>, abandonó el terreno de juego frente a la <b>Juventus </b>en el minuto 88 con problemas musculares que, tras las primeras exploraciones en el vestuario, descartan una lesión y apunta a estar disponible para el clásico del domingo ante el <b>Barcelona</b>.Partido para el que <b>Xabi Alonso </b>cuenta con las bajas en la línea de centrales de la defensa de <b>Antonio Rüdiger</b>, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/david-alaba-lesionad-baja-clasico-real-madrid-barcelona-quiere-renovar-contrato-decision-club-IL27863946" target="_blank">David Alaba</a> </b>-sin opciones de llegar- y un <b>Dean Huijsen</b>; que apura para poder llegar a un encuentro clave.