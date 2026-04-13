Convocatoria del Barcelona para su batalla ante el Atlético: la gran novedad y una sensible baja

Por contra, además de los lesionados <b>Christensen</b> y <b>Raphinha</b>, tampoco podrá jugar en el Metropolitano el defensa <b>Pau Cubarsí</b>.El central azulgrana es la sensible baja en la lista de<b> Hansi Flick</b> tras ser expulsado con tarjeta roja en la derrota de su equipo del pasado miércoles en la ida (0-2), aunque viajará con sus compañeros para apoyarlos.La expedición del <b>Barcelona </b>voló este lunes por la mañana a Madrid y se ejercitará en el Metropolitano después de que el entrenador alemán y <b>Lamine Yamal</b> hayan comparecido en rueda de prensa.