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Convocatoria del Barcelona para su batalla ante el Atlético: la gran novedad y una sensible baja

El conjunto azulgrana viajó a la capital española con la misión de remontar y clasificar a las semis de la Champions League.

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2026-04-13

La presencia de Marc Bernal, que no ha recibido el alta médica del esguince en el tobillo izquierdo que sufrió el 4 de abril, es la principal novedad en la convocatoria del Barcelona para medirse este martes al Atlético en la vuelta de los cuartos de final de la Champions.

También han entrado en la lista Gerard Martín, que se retiró al descanso de la victoria del sábado contra el Espanyol (4-1) en LaLiga por unos problemas físicos, y Frenkie de Jong, que reapareció en los minutos finales del derbi catalán tras un mes y medio de ausencia.

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Por contra, además de los lesionados Christensen y Raphinha, tampoco podrá jugar en el Metropolitano el defensa Pau Cubarsí.

El central azulgrana es la sensible baja en la lista de Hansi Flick tras ser expulsado con tarjeta roja en la derrota de su equipo del pasado miércoles en la ida (0-2), aunque viajará con sus compañeros para apoyarlos.

La expedición del Barcelona voló este lunes por la mañana a Madrid y se ejercitará en el Metropolitano después de que el entrenador alemán y Lamine Yamal hayan comparecido en rueda de prensa.

CONVOCATORIA DEL BARCELONA
  • Porteros: Joan Garcia, Szczesny y Kochen
  • Defensas: Cancelo, Balde, Araujo, Gerard Martín, Koundé, Eric García, Cortés y Xavi Espart
  • Centrocampistas: Gavi, Pedri, Fermín, Casadó, Dani Olmo, De Jong, Benal y Tommy
  • Delanteros: Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Rashford y Roony
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