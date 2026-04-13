Convocatoria del Barcelona para su batalla ante el Atlético: la gran novedad y una sensible baja

La presencia de Marc Bernal, que no ha recibido el alta médica del esguince en el tobillo izquierdo que sufrió el 4 de abril, es la principal novedad en la convocatoria del Barcelona para medirse este martes al Atlético en la vuelta de los cuartos de final de la Champions.

También han entrado en la lista Gerard Martín, que se retiró al descanso de la victoria del sábado contra el Espanyol (4-1) en LaLiga por unos problemas físicos, y Frenkie de Jong, que reapareció en los minutos finales del derbi catalán tras un mes y medio de ausencia.