Cinco minutos condenaron al Villarreal contra el Dortmund en la Champions League

El Villarreal arrancó este martes su participación en la Liga de Campeones con una derrota ante el Borussia Dortmund (3-2) en un encuentro que definió una vez más el acierto y la contundencia en las áreas, sobre todo en el tramo final del encuentro. El conjunto español completó 80 minutos a un buen nivel, pero no supo aprovechar su momento, tras el empate de Mouriño, para llevarse el partido y lo acabó pagando en el tramo final. Cinco minutos de inspiración ofensiva alemana fueron suficientes para romper las esperanzas del Villarreal, que, pese a todo, mantuvo las opciones de puntuar hasta el último segundo.

Iñigo Pérez volvió a introducir numerosos cambios en su equipo en busca de una reacción tras el mal arranque liguero. El técnico entregó la portería por primera vez en el curso al húngaro Gulácsi y fortaleció el centro del campo con un trivote formado por Saliba, Comesaña y Gueye. El plan de juego le salió bien al Villarreal, ya que el músculo de su medio campo logró neutralizar las clásicas transiciones del Borussia Dortmund, que apenas pudo correr durante el primer acto. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El 'Submarino amarillo', en su versión más solidaria y comprometida, fue el primero en amenazar con un remate picado de cabeza de Pau Navarro que no encontró portería. El equipo alemán, pese a la acumulación de hombres en el centro del campo, también encontró la manera de inquietar con los balones largos hacia Guirassy.

Mikautadze, con un remate en semifallo, y Buchanan, con un disparo lejano que estuvo a punto de sorprender a Kobel, estuvieron cerca de adelantar al Villarreal, que, sin dominar el balón, se sintió cómodo en el partido. Solo en los últimos minutos del primer acto sufrió la visita, incapaz de sacudirse la presión alemana. Gulácsi tapó el disparo de Guirassy en la mejor ocasión del Borussia Dortmund, que acabó enjaulando en su propia área al equipo de Iñigo Pérez, aunque sin generar ocasiones claras. El Dortmund dio continuidad a la energía con la que finalizó el primer acto en el inicio del segundo. Nwaneri rozó el primer gol con un disparo desde la frontal del área que se estrelló en el palo con Gulácsi ya superado. Sin tiempo para asimilar el susto, el conjunto alemán encontró el gol. Una internada por banda de Beier acabó con un centro al área que Renato Veiga, en su intento por desviar, introdujo en su propia meta.

El Villarreal despertó y logró fabricar una clara ocasión de Oluwaseyi, cuyo remate de cabeza, solo en el área pequeña, se fue alto. La entrada de Pépé y Moleiro le dio energía y calidad al Villarreal, que comenzó a rondar con peligro la meta de Kobel. Comesaña, con un disparo raso que sacó el portero suizo, volvió a llamar a la puerta de un gol que acabó encontrando Mouriño con un gran cabezazo. El Villarreal, ante un rival aturdido, fue a por más y apenas dos minutos después Kobel evitó el segundo tanto con una gran parada a disparo de Buchanan. El Dortmund se rehízo con el paso de los minutos y los cambios. El conjunto alemán respondió con varias llegadas peligrosas hasta que Guirassy, en boca de gol, envió a la red una gran asistencia de Fabio Silva.