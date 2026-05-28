007 First Light representa el brillante regreso del agente secreto al mundo de los videojuegos

El esperado videojuego 007 First Light hizo su gran debut mundial este 27 de mayo, marcando el fin de una larga pausa para la franquicia en el terreno del entretenimiento interactivo. Desarrollado y distribuido de manera independiente por el estudio danés IO Interactive, creadores de la saga Hitman, el lanzamiento se realizó en estrecha colaboración con Amazon MGM Studios. Esta obra de acción se encuentra disponible en las consolas de actual generación PlayStation 5 y Xbox Series X|S, así como en PC a través de Steam y Epic Games Store, con una versión para Nintendo Switch 2 confirmada para finales de verano. A nivel narrativo, el juego funciona como una historia de origen completamente original que se aleja de las adaptaciones directas del cine para forjar su propia identidad. Los usuarios asumen el papel de un joven James Bond de 26 años —interpretado por el actor Patrick Gibson—, quien comienza la historia como un inexperto pero talentoso tripulante de la Marina Real británica. Tras sobrevivir como único testigo a un ataque en Islandia, Bond es reclutado por el MI6 para su revitalizado programa élite, embarcándose en una peligrosa cacería contra el grupo de mercenarios terroristas “Arrowhead” para ganarse su icónica licencia para matar.

En cuanto a su gameplay, el título brilla por ofrecer una rica combinación de acción en tercera persona, subterfugio táctico y toma de decisiones. Impulsado por el motor gráfico propietario Glacier, los jugadores tienen libertad absoluta para completar los objetivos de cada misión; pueden optar por un sigilo metódico, utilizar la labia y el disfraz para engañar a los guardias, o abrirse paso con la fuerza bruta de las armas de fuego. El componente de infiltración recoge el exitoso legado del estudio, permitiendo crear elaboradas distracciones ambientales e incorporando un extenso arsenal de artilugios diseñados por la división Q, como bolígrafos explosivos y emisores láser. Además de estas profundas mecánicas de sigilo, la conducción de vehículos juega un papel fundamental para mantener la adrenalina propia de un thriller a escala global. El agente novato debe ponerse al volante en secuencias de persecución de alto riesgo, pilotando el avanzado superdeportivo Aston Martin Valhalla equipado con tecnología armamentística, diversos modelos blindados de Jaguar Land Rover y veloces motocicletas Triumph. Estas dinámicas fases aportan un ritmo vertiginoso a la aventura, trasladando a los usuarios desde los detallados cuarteles del MI6 en Londres hasta exóticos y peligrosos parajes internacionales.