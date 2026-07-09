Ángel Godoy representará a Honduras en la categoría de Ajedrez en la Esports Nations Cup 2026

La Esports Nations Cup se ha consolidado como el máximo escenario competitivo a nivel mundial. Sabemos que en este magno evento hay muchos videojuegos que desatan la pasión de los fanáticos, pero la gran novedad es que también se ha incorporado el ajedrez a su cartelera oficial. Esta fusión histórica demuestra que el clásico deporte mental tiene un lugar natural y protagónico dentro del futuro de las competencias electrónicas.

Este año, la atención de toda la comunidad global y de los grandes patrocinadores estará puesta en Medio Oriente. El prestigioso torneo se llevará a cabo en Riad, del 2 al 8 de noviembre de este año. Durante esa intensa semana, los estrategas más brillantes del planeta se darán cita en la capital saudí para defender con orgullo los colores de sus respectivas banderas en un innovador formato de selecciones.

En medio de esta gran fiesta digital, el nombre de nuestro país resonará con fuerza en los tableros. Tras una demostración de cálculo profundo y nervios de acero, el jugador hondureño Ángel Godoy obtuvo un puesto en el North America Qualifier 2 para participar en el evento. Su desempeño superó todas las expectativas y le aseguró el anhelado boleto para representar a Honduras ante la élite internacional.